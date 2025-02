Trieste Airport partecipa all’Airport Day 2025 all’insegna della transizione ecologica

Si è svolto stamane l’incontro tra la società di gestione Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. e gli stakeholder del territorio e del settore trasporti della regione Friuli Venezia Giulia.

Un incontro aperto al confronto e alla collaborazione per il raggiungimento dell’obiettivo comune della decarbonizzazione dell’hub regionale delle mobilità e dell’attuazione delle best practice per il suo sviluppo sostenibile.

L’AD di Trieste Airport, Marco Consalvo, ha condiviso i principali obiettivi del piano di sostenibilità aeroportuale assieme al Direttore del Servizio trasporto pubblico e mobilità della Regione Friuli Venezia Giulia, Enzo Volponi, il Sindaco di Ronchi dei legionari, Mauro Benvenuto, la Direttrice Regionale FVG di Trenitalia S.p.A., Elisa Nannetti ed il Direttore Generale di APT Gorizia S.p.A., Luca Di Benedetto.

Nell’incontro sono state trattate le tematiche riguardanti la riduzione delle emissioni in atmosfera, la tutela dell’ambiente, il rapporto con comunità e territorio. Per ciascuna tematica sono stati definiti target e programmi che coinvolgono in maniera trasversale tutti i principali stakeholder del territorio e dei trasporti regionali, che con frequenza semestrale si incontreranno per verificare l’attuazione dei programmi.

In riferimento alla decarbonizzazione sono state illustrate e condivise le azioni programmate, che prevedono target intermedi di consistente riduzione delle emissioni di CO2 Scope 1 e 2 (emissioni dirette e indirette riferibili alla gestione aeroportuale). Da 1,27 kg di CO2 prodotta per passeggero nel 2023 si è passati a 0,54 nel 2024, con l’obiettivo di arrivare a 0,24 nel 2025 e 0,17 nel 2026, per giungere alla neutralità carbonica nel 2027.

Trieste Airport ha sottolineato quindi il suo impegno per raggiungere la neutralità carbonica (Scope 1 e 2) entro il 2027 e supportare compagnie aeree e gli altri soggetti della filiera dei trasporti nelle azioni utili a raggiungere la neutralità carbonica Scope 3 entro il 2050.

L’AD Marco Consalvo “All’incontro di oggi con gli stakeholder del territorio e dei trasporti regionali ne seguiranno altri per condividere e aggiornare le azioni di trasformazione green dello scalo. Il nostro aeroporto è un hub in cui convergono tutti gli altri sistemi di mobilità (ferroviario, stradale e ciclo viario) che dobbiamo ulteriormente sviluppare in maniera sostenibile e condivisa con il territorio. Abbiamo fatto passi importanti in tale direzione, la crescita e la sostenibilità dell’offerta aerea e dei diversi sevizi di trasporto pubblico e privato saranno sempre più un elemento distintivo per la nostra regione”

L’incontro di questa mattina si è svolto in occasione dell’evento nazionale “Airport Day: aeroporti in pista per il Paese” l’evento promosso da Assaeroporti con l’obiettivo di raccontare il ruolo centrale del sistema aeroportuale per lo sviluppo economico, il progresso e la sostenibilità del nostro Paese.

A livello nazionale hanno partecipato il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma, l’Amministratore Delegato di SACE Alessandra Ricci, il Delegato del Presidente di Confindustria per i Trasporti Leopoldo Destro, insieme al Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo, collegandosi in diretta con i rispettivi scali aderenti all’iniziativa.

Assieme a Trieste Airport Friuli Venezia Giulia, hanno partecipato all’Airport day gli aeroporti di: Alghero, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cuneo, Firenze e Pisa, Genova, Milano Linate e Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Perugia, e Torino.