Dal Trieste Airport nuove opportunità turistiche per Udine

Udine e Trieste Airport insieme per intercettare nuovi flussi turistici. E’ l’ambizioso obiettivo che persegue l’amministrazione guidata dal sindaco De Toni che questa mattina ha incontrato a Palazzo D’Aronco i vertici dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari, il presidente Antonio Marano e l’amministratore delegato Marco Consalvo.

Al centro dell’incontro la volontà delle parti di instaurare nuove sinergie, con la necessaria collaborazione di Turismo FVG, per favorire l’incoming turistico in Regione e a Udine in particolare, porta d’ingresso a tutto il territorio friulano.

Da una parte il presidente Marano e l’amministratore Consalvo hanno illustrato i piani di sviluppo dell’aeroporto regionale, che prevedono un corposo programma di investimenti varato di recente, per completare piazzali di sosta, sala spazi per arrivi extra Ue, in modo da incentivare ulteriormente gli arrivi di turisti interessati a volare fuori dall’Unione Europea. Uno sviluppo che sarà trainato dal fatto che Trieste è diventato un nuovo hub della compagnia Ryanair. Ciò comporterà un notevole aumento dei flussi verso la nostra Regione.

Il Sindaco De Toni ha quindi voluto illustrare gli obiettivi dell’amministrazione, che intende consolidare e rafforzare i flussi turistici nell’area udinese, in particolare intercettando i nuovi arrivi e costruendo un’offerta turistica adeguata per i nuovi viaggiatori. Il Sindaco ha assicurato che la città intende farsi trovare pronta e ha invitato i vertici del Trieste Airport a seguire in futuro una serie di iniziative condivise tramite un tavolo comune di lavoro, chiamato ad incontrarsi in maniera costante.