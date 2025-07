Trieste: aperte le iscrizioni al Corso di Alta Formazione in Logistics Management

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Corso di Alta Formazione in Logistics Management, promosso dall’Università degli Studi di Trieste con il supporto del Gruppo Federtrasporti (Main Partner) e della rivista Uomini e Trasporti (Media Partner).

Il corso si rivolge a studenti, laureati e professionisti che desiderano entrare o crescere nel settore della logistica e dei trasporti, attraverso un percorso formativo progettato in stretta collaborazione con le imprese. L’obiettivo è fornire competenze concrete e aggiornate, in linea con l’evoluzione del mercato e delle tecnologie, unendo formazione accademica, esperienza aziendale e visione strategica.

Il percorso ha una durata complessiva di 110 ore e si articola in due moduli distinti, giuridico ed economico. I contenuti abbracciano competenze trasversali e specialistiche, con particolare attenzione ai temi dell’operation management, della sostenibilità (ESG), della pianificazione intermodale e della digitalizzazione dei processi. Le lezioni inizieranno il 26 settembre 2025 e si svolgeranno secondo una formula weekend, il venerdì pomeriggio (4 ore) e il sabato mattina (4 ore), per consentire la partecipazione anche a chi lavora. Il corso potrà essere seguito in presenza, presso la sede dell’Università di Trieste, oppure online.

Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 15:00 del 18 agosto 2025. I posti disponibili sono 30.

Il metodo didattico è orientato alla pratica e si avvale dell’analisi di casi studio concreti, per consentire ai partecipanti di applicare fin da subito le competenze acquisite in contesti reali. Al termine del percorso, coloro che supereranno la prova finale con un punteggio elevato potranno accedere a tirocini formativi attiviati presso aziende partner del corso.

Questo approccio riflette la vocazione del territorio in cui il corso è nato. Trieste, da sempre crocevia di traffici internazionali e primo porto ferroviario d’Italia, rappresenta oggi un ecosistema logistico tra i più dinamici del Paese. L’Università degli Studi di Trieste mette a sistema le competenze maturate in ambiti come il diritto dei trasporti, l’economia, l’ingegneria e la gestione aziendale, offrendo ai partecipanti un’esperienza formativa multidisciplinare, fortemente connessa con le sfide del mondo del lavoro.