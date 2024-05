Trieste Campus pronto ad aprire i battenti il 6 giugno

È prevista per il 6 giugno, alle ore 12, la cerimonia di inaugurazione di Trieste Campus. Dedicata ad autorità e ospiti delle associazioni fondatrici della struttura, segna la conclusione del primo lotto di lavori, con l’apertura della palestra e dei campi esterni dedicati al pubblico, degli spazi riservati alle associazioni, della sala scherma e della sala karate. “L’ultima fase dei lavori, che prevede l’ottimizzazione e gli arredi sta ormai terminando – ha commentato il Presidente Enrico Samer – e sono in corso i collaudi: abbiamo fissato l’inaugurazione, con l’obiettivo di aprire la struttura al pubblico a giugno e avviare così il grande progetto di sport ideato nel 2019”.

Con l’avvio delle attività le squadre della Pallanuoto Trieste sposteranno subito gli allenamenti a secco a Trieste Campus, mentre le associazioni sportive di scherma e karate avvieranno i corsi nella nuova struttura a partire da settembre: gli spazi a disposizione di San Giusto Scherma e Fiamma Karate sono pronti e sono di altissimo livello, e permetteranno agli atleti di allenarsi in un eccezionale contesto, con tutte le premesse per eccellere e organizzare eventi creando anche incoming turistico-sportivo.

L’avvio dell’attività rappresenta la conclusione del primo lotto di lavori, e si apre il secondo lotto, che prevede il restauro della palestra dedicata agli sport di squadra nota come “palestra di Via Locchi”. Il progetto prevede anche il rifacimento dell’area aperta al pubblico, con 186 posti a disposizione, chiusa da tempo per motivi di sicurezza.

TRIESTE CAMPUS KEY FACTS – Avviato nel 2019, il progetto di Trieste Campus – ideato con l’obiettivo di dare una nuova casa a una serie di associazioni sportive e culturali creando nuovi spazi sportivi di qualità e una piattaforma di integrazione tra lo sport per professionisti, appassionati e atleti paralimpici – si compone di una palestra per le attività di training, una sala corsi per le diverse discipline a corpo libero, una sala scherma e una dedicata al karate; all’esterno trovano spazio un campo da tennis, tre campi da padel, uno di pickleball noleggiabili attraverso un’app, e un playground per sport di squadra come pallacanestro e pallavolo.

Trieste Campus è realizzato su un’area di 5.360 metri quadrati: occupa i due piani sotto la sede della Polizia Locale e del centro civico di via Locchi, con ingresso principale al centro della struttura comunale e un secondo ingresso dal parcheggio pubblico di via Carli. Gli spazi sono ricavati da aree dismesse, per un totale di 2.530 metri quadri interni e 2.830 metri quadri esterni di campi sportivi realizzati recuperando il tetto del parcheggio di via Carli. Ulteriori spazi per le attività culturali, ricreative e di doposcuola sono stati ricavati acquisendo 230 metri quadri di uffici confinanti. L’investimento complessivo per la realizzazione del progetto è di 6,3 milioni di euro.