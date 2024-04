Trieste Convention Center: aumento di capitale per un milione di euro

Si è tenuta l’Assemblea dei soci di Trieste Convention Center SPA, società gestrice del più grande centro congressi polifunzionale del Friuli Venezia Giulia e tra i più ampi affacciati sul mare in Italia, avente per ordine del giorno l’esame del bilancio dell’anno 2023 e le prospettive presenti e future del Centro Congressi, incluso un aumento di capitale. La location, già nota come Trieste Convention Center dal nome della società che si è occupata della realizzazione del centro, dal febbraio 2024 ha assunto la nuova denominazione di Generali Convention Center Trieste, in seguito a un accordo tra il Gruppo Generali e TCC, segnando l’inizio di una nuova era di brand identity e di strategie operative. L’Assemblea tra i 63 soci del centro ha approvato all’unanimità sia il bilancio 2023, sia l’aumento di capitale proposto per un milione di euro.

Eccellenti Risultati nel 2023 – Il 2023 del centro si è chiuso con risultati gestionali e economico-finanziari lusinghieri, superando le aspettative più ottimistiche. Con quasi 300 giornate di attività, derivanti da una settantina di eventi unici, e un tasso di occupazione dell’80%, il Centro ha registrato la presenza di quasi 70.000 partecipanti. Grazie al numero e alla qualità degli eventi prodotti e alla gestione societaria, il fatturato è più che raddoppiato rispetto al 2022 e il margine lordo (Ebitda) è più che triplicato, sfiorando il milione di Euro: un valore che solo per la rilevanza degli ammortamenti (circa equivalenti, dato il tempo ancora limitato della concessione pubblica entro cui devono concludersi) non ha consentito di conseguire un utile in ampio anticipo sui piani. La perdita di esercizio è così risultata di 131.946 Euro, nettamente inferiore agli obiettivi inizialmente fissati dal CdA (588 mila Euro) e alla perdita del 2022 (681.743 Euro a valori comparabili). Lo stesso margine lordo (Ebitda) ha superato il 33% d’incidenza sul fatturato, un valore tra i più alti del settore in Italia. L’obiettivo, confermato in Assemblea dal presidente del Convention Center Roberto Morelli, è di raggiungere e superare il pareggio di bilancio a partire da quest’anno.

In Assemblea è stato anche ricordato che il riequilibrio economico-finanziario accordato dal Comune di Trieste nel rapporto di concessione, con un ristoro di 1,1 milione di euro, ha consentito di chiudere la dolorosa pagina del Covid, che costò al Convention Center un mancato fatturato complessivo di 5,8 milioni rispetto ai piani pre-pandemia.

Linee Strategiche per il 2024 – Il 2024 vedrà la continuazione e l’intensificazione delle strategie di crescita adottate nel 2023, che sono incardinate attorno a 5 assi:

essere un centro a 360°, in grado di ospitare grandi eventi, vertici istituzionali, congressi scientifici ed eventi aziendali, per un pubblico ampio e diversificato.

puntare all’eccellenza nel brand, rafforzata dal nuovo legame con Generali, da iniziative di marketing per l’inserimento ancora maggiore del Centro nel circuito nazionale e dalla crescita dei canali social

proseguire le partnership strategiche con istituzioni di prestigio, tra cui l’Università degli Studi di Trieste e l’Associazione italiana Sommelier

rafforzare le relazioni con il territorio e con gli enti locali.

continuare a essere un luogo di riferimento anche per i giovani, ospitando eventi anche per i loro gusti, a partire da quelli musicali con le feste serali.

Il Nuovo Branding Generali Convention Center Trieste – L’accordo di denominazione e marchio (branding) con il Gruppo Generali ha inaugurato un’epoca di rinnovamento, con le nuove insegne e la segnaletica che saranno completate nelle prossime settimane. Questo rinnovamento non solo simboleggia un cambiamento visuale ma ha l’ambizione di far diventare il Centro sempre di più un luogo attrattivo per la convegnistica e gli eventi di calibro nazionale e internazionale, grazie alla sua collocazione strategica nell’ambito di regioni traino per l’economia italiana e per la prossimità a Slovenia, Croazia e Austria. Un accordo, quello tra TCC e Generali, che ribadisce il grande potenziale di crescita della città, che si incardina sull’ampia rete di istituzioni di eccellenza nel campo scientifico e universitario, sulla sempre maggiore competitività del sistema portuale e logistico e sulle occasioni generate dalla rivitalizzazione in corso dell’area del porto vecchio.

Il Programma per il 2024 – Il calendario degli eventi del 2024 per il Generali Convention Center Trieste è ricco di appuntamenti di rilievo e include congressi internazionali, eventi aziendali e culturali. Nei primi tre mesi dell’anno si sono già svolti appuntamenti di massimo rilievo, tra i quali l’evento di attrazione d’impresa Selecting Italy organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni italiane conclusosi ieri; e poi la manifestazione fieristica Olio Capitale, conferenze, corsi e importanti eventi dell’Associazione Italiana Sommelier. Per i prossimi mesi sono in previsione, tra le molte decine di eventi, la Settimana sociale dei cattolici, in cui è prevista la presenza del Pontefice e del Capo dello Stato; il vertice istituzionale Italia-Serbia organizzato dall’Ice e dal ministero degli Esteri; il grande evento internazionale su innovazione e impresa Big Science Business Forum; la rassegna sul caffè Triestespresso Expo organizzata dalla Camera di commercio; congressi e seminari scientifici e medici e molti altri eventi di svariate tipologie.

Obiettivi di Crescita e Aumento di Capitale – L’Assemblea ha parimenti approvato all’unanimità il previsto aumento di capitale per un milione di euro. L’aumento, come ha spiegato il presidente Morelli, «è finalizzato al completamento del riequilibrio patrimoniale della società, alla riduzione della leva finanziaria e al conseguimento di uno stabile e virtuoso rapporto di parità tra debito e patrimonio». L’aumento deliberato porterà a 5,5 milioni di Euro il capitale di TCC, che partì con un capitale di 2 milioni e ha attualmente – dopo gli aumenti degli anni successivi – capitale di 4,5 milioni.

Dichiarazioni – «Puntiamo a essere sempre di più un punto d’incontro e di riferimento per l’intera comunità – ha inoltre osservato Morelli nel suo intervento di presentazione del bilancio e degli obiettivi futuri –. Una sede versatile, flessibile, adeguata a ogni evento caratterizzato da qualità, condivisione di saperi e scambio sociale Dai grandi eventi istituzionali internazionali alle feste serali cittadine, dagli appuntamenti aziendali di ampio respiro alla base logistica di produzioni cinematografiche, dalle lezioni universitarie agli eventi con i grandi sommelier, aspiriamo a essere la “casa” della città e del Nordest, il luogo idoneo per ogni evento di eccellenza: per migliaia di partecipanti o per poche decine di persone che si riuniscono in un contesto ideale per scambiare conoscenza. Due anni fa, quando poté avviarsi la nostra attività che era stata chiusa per decreto dall’emergenza Covid, mai avremmo sperato di ritrovarci oggi con una crescita così veloce, risultati così positivi, un entusiasmo così contagioso. C’è moltissimo da fare, ma la strada è quella giusta».