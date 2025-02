Trieste, migliaia in corteo per le crisi di Tirso, Flex e U-Blox

La città di Trieste si mobilità per manifestare contro la situazione di crisi di tre stabilimenti del territorio, Tirso, Flex e U-Blox. Sindacati, rappresentanti delle istituzioni e lavoratori si sono trovati insieme questa mattina a sfilare in corteo. Alla partenza si contavano circa duemila persone, ma il numero è aumentato poi durante il percorso. Secondo i rappresentanti dei lavoratori sono state raggiunte le 5mila persone. Al ritrovo per la partenza del corteo in Piazza Oberdan erano presenti anche gli assessori regionali alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, e al Lavoro, Alessia Rosolen.

I sindacati hanno ricordato che sono a rischio almeno 800 posti di lavoro a causa delle crisi di Tirso, Flex, U-blox e che è necessaria una svolta urgente per salvaguardare sia le famiglie sia il tessuto economico cittadino. Striscioni sono stati esposti dai lavoratori di ogni stabilimento. Uno per tutti: “Lavoratrici e lavoratori a difesa del lavoro”.