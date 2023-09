Trieste Next: l’Università di Trieste protagonista con 11 laboratori

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2023 torna nel capoluogo giuliano Trieste Next, il festival della ricerca scientifica, con un programma sempre più internazionale e tanti ospiti di rilievo.

L‘Università di Trieste, che coordina il comitato scientifico di Trieste Next, sarà ancora una volta protagonista della manifestazione con 12 conferenze (di cui 5 in lingua inglese), un’iniziativa rivolta alle scuole e 11 laboratori interattivi allestiti nella tensostruttura di Piazza Unità che favoriranno l’incontro tra la ricerca scientifica e il grande pubblico. Le attività sono rivolte a grandi e piccoli e coprono temi scientifici curiosi e divertenti.

Anche questa edizione si avvarrà dell’insostituibile contributo di 200 volontari, studenti di UniTS che vivranno da protagonisti la manifestazione entrando a far parte dello staff a supporto dei visitatori.

Tutti gli incontri della manifestazione si potranno seguire in presenza e in diretta streaming sul Canale Youtube di Trieste Next.

Scopri tutte le iniziative dell’Università di Trieste sul sito dell’ateneo https://www.units.it/news/un-mondo-nuovo-scienza-cultura-innovazione-un-futuro-sostenibile

PROGRAMMA UNITS

LABORATORI INTERATTIVI NELLA TENSOSTRUTTURA IN PIAZZA UNITA’



AREA 1. GEOSCIENZE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE / GEOSCIENCES AND ENVIROMENTAL SUSTAINIBILITY

A cura del Dipartimento di Matematica e Geoscienze, SeisRam – Gruppo di Ricerca e Monitoraggio Sismologico, GGACI – Geomorfologia, Geologia Applicata e Cartografia Informatica, EGG – Exploration Geophysics Group

referente: prof. Giovanni Costa, DMG

AREA 2. PRESIDI SANITARI E CAMBIAMENTO CLIMATICO. STRATEGIE PER UN FUTURO SOSTENIBILE / HEALTHCARE EQUIPMENT AND CLIMATE CHANGES. STRATEGIES FOR A SUSTAINABLE FUTURE

A cura del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, in collaborazione con IRCCS Burlo Garofolo, SCU Ostetricia e Ginecologia

referente: prof. Giuseppe Ricci, DSM

AREA 3. iMOLECULE. VIAGGIANDO CON UNA MOLECOLA: UN’ESPERIENZA DI REALTÀ VIRTUALE NEI PANNI DI UN FARMACO / iMOLECULE. FROM THE DISCOVERY TO THE SITE OF ACTION: TRAVELLING WITH A MOLECULE THROUGH A VIRTUAL REALITY EXPERIENCE

A cura del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, in collaborazione con IKON, Nanome.ai e Uno Informatica Srl

referente: prof. Emanuele Carosati, DSCF

AREA 4. TRA FISICA E MEDICINA: IL POTERE DELLE RADIAZIONI E DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE / PHYSICS MEETS MEDICINE: THE POWER OF RADIATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

A cura del Dipartimento di Fisica e di AIFM – Associazione Italiana di Fisica Medica, in collaborazione con ASUGI – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Struttura di Fisica Sanitaria di Trieste, e INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Trieste

referente: prof.ssa Renata Longo, DF

AREA 5. DAL MICRO AL MACRO. INDAGARE L’INFINITAMENTE PICCOLO PER LA RICERCA, LA DIDATTICA E LA TERZA MISSIONE / FROM MICRO TO MACRO. HOW TO INVESTIGATE THE INFINITELY SMALL FOR RESEARCH, DIDACTICS AND SOCIAL ENGAGEMENT

A cura del CIMA – Centro Interdipartimentale di Microscopia Avanzata e del Dipartimento di Scienze della Vita

referente: prof. Gabriele Baj, DSV

AREA 6. ESPERIENZE ALGORITMICHE / ALGORITHMIC EXPERIENCES

A cura del Dipartimento di Matematica e Geoscienze e del Dipartimento di Ingegneria e Architettura

referente: prof. Luca Manzoni, DMG

AREA 7. SALUTE IN MOVIMENTO / HEALTH IN MOVEMENT

A cura del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute – Clinica Ortopedica e Traumatologica, Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia e Corso di Laurea in Fisioterapia, in collaborazione con ASUGI – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

referente: prof. Luigi Murena, DSM

AREA 8. FACCIAMO LA DIFFERENZ(IAT)A! / LET’S MAKE THE DIFFERENCE!

A cura di CIRD – Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica, Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute e Dipartimento di Matematica e Geoscienze, in collaborazione con Scuola secondaria di I grado “Addobbati Brunner”, IC Roiano Gretta, Trieste, Istituto Tecnico Statale “Alessandro Volta”, Trieste, Scuola secondaria di I grado “Mario Codermatz”, IC San Giovanni, Trieste, Arpa FVG

referente: prof. Lucio Torelli, DSM

AREA 9. GLOBAL SEA ROUTES. UN VELIERO VIRTUALE: LA NOVARA INTORNO AL MONDO (1857-1859) / GLOBAL SEA ROUTES. A VIRTUAL SAILING SHIP: THE NOVARA AROUND THE WORLD (1857-1859)

A cura del progetto Global Sea Routes, Dipartimento di Studi Umanistici, in collaborazione con Animdrops Creative & Animation Studio, DISSTE – Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, Università del Piemonte Orientale, Civico Museo del Mare di Trieste, Civico Museo di Storia Naturale di Trieste, Associazione Marinara Aldebaran, Conservatorio di musica “G. Tartini” di Trieste

referente: prof. Guido Abbattista, DISU

AREA 10. ANIMALI, CHE TIPI! / ANIMALS, WHAT PERSONALITIES!

A cura del Dipartimento di Scienze della Vita

referente: prof.ssa Cinzia Chiandetti, DSV

AREA. 11 FONDA-MENTALE. UN COLLEGIO UNIVERSITARIO DI MERITO TRA ECCELLENZA E CREATIVITÀ

A cura del Collegio Universitario Luciano Fonda, in collaborazione con l’Università di Trieste

referente: prof. Vanni Lughi, presidente Collegio Fonda

AREA 12. ORIENTAMENTO. PER CONOSCERE, COMPRENDERE, SCEGLIERCI / ORIENTATION SERVICE DISCOVER, GET TO KNOW AND CHOOSE UNITS

A cura dell’Unità di Staff Orientamento

referente: dott.ssa Monica Ghirardi, responsabile

AREA 13. UNIDIVERSITY. LE SFIDE DELLA DIVERSITÀ IN UN MONDO IN CONTINUA TRASFORMAZIONE / UNIDIVERSITY. THE CHALLENGES OF DIVERSITY IN AN EVER-CHANGING WORLD

A cura dell’Ufficio Supporto alla divulgazione scientifica

referente: dott.ssa Francesca Tosoni, responsabile

TRIESTE NEXT PER LE SCUOLE

Venerdì 22 settembre / ore 9-9.45

Area Talk 1, Piazza Unità d’Italia

— Lingua: italiano (senza traduzione)

LA COMUNICAZIONE SOCIAL: QUALI RISCHI E SFIDE PER IL FUTURO

Intervengono

Giuliano Castigliego, medico psichiatra e psicoterapeuta, membro Fondazione per la Sostenibilità Digitale

Catrin Simeth, dirigente medico ASUGI e vicepresidente LILT Trieste

Modera

Bruna Scaggiante, docente di Biologia molecolare Università di Trieste

In collaborazione con Università di Udine, ASUGI e LILT

INCONTRI CON LA SCIENZA

Venerdì 22 settembre / ore 16.30-17.45

Area Talk 1, Piazza Unità d’Italia

— Lingua: italiano (senza traduzione)

COSTRUIRE UNA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ

Intervengono

Luigi Di Marco, architetto, membro Segretariato Generale ASviS-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Gina Chianese , docente di Pedagogia generale e sociale Università di Trieste

, docente di Pedagogia generale e sociale Università di Trieste Elena Marescotti, docente di Educazione degli adulti ed Educazione e comunicazione per la sostenibilità Università di Ferrara

Modera

Barbara Bocchi, ricercatrice in Didattica e Pedagogia speciale Università di Trieste

Venerdì 22 settembre / ore 18-19.15

Area Talk 1, Piazza Unità d’Italia

— Lingua: italiano (senza traduzione)

LA DEMOCRAZIA NON È GRATIS. COME SOSTENERLA?

Intervengono

Fulvio Longato , docente di Filosofia Università di Trieste

, docente di Filosofia Università di Trieste Vanessa Pallucchi, portavoce Forum Nazionale del Terzo Settore, presidente Legambiente Scuola e Formazione

Luciano Violante, magistrato, docente universitario, uomo politico, autore di La democrazia non è gratis (Marsilio)

Modera

Patrick Rina, giornalista

Sabato 23 settembre / ore 10-11.15

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Sala Predonzani

Ingresso da Piazza Unità d’Italia 1

— Language: English (without translation)

HEALTH AND WORK: CHALLENGES IN A CHANGING ECONOMY

Panel with

Olivier Bargain, professor of Economics University of Bordeaux

Ludovico Carrino , senior lecturer at the University of Trieste

, senior lecturer at the University of Trieste Jonathan Cylus, head London Hub of the European Observatory on Health Systems and Policies, senior health economist WHO

Florence Jusot, professor of Economics University Paris-Dauphine

Chaired by

Maria Lo Bue, researcher in Economics University of Trieste, visiting researcher University of Bordeaux

A panel by University of Trieste

Sabato 23 settembre / ore 11.30-12.45

Area Talk 1, Piazza Unità d’Italia

— Lingua: italiano (senza traduzione)

NUOVE SFIDE PER LA SISMOLOGIA IN AREE URBANE

Intervengono

Paolo Bazzurro, docente di Ingegneria sismica e Valutazione del rischio IUSS Scuola Universitaria di Studi Superiori Pavia

Andrea Carlesi, responsabile Group Catastrophe Modelling Assicurazioni Generali

Roberto Paolucci, docente di Ingegneria sismica Politecnico di Milano

Chiara Smerzini, docente di Ingegneria sismica Politecnico di Milano

Modera

Stefano Parolai, docente di Geofisica della terra solida Università di Trieste

Sabato 23 settembre / ore 11.30-12.45

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Sala delle Colonne

Ingresso da Riva Nazario Sauro

— Language: English (without translation)

BIOTECHNOLOGIES AND 21ST CENTURY CHALLENGES

Panel with

Fabrizia Cesca , professor of Physiology University of Trieste

, professor of Physiology University of Trieste Sara Salinas, researcher in Biotech and Viral Research, principal investigator INSERM – Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Montpellier

Matteo Rossi Sebastiano, researcher in Biotech and Pharmacology University of Turin

Chaired by

Gabriele Baj, professor of Comparative anatomy and Cytology, coordinator of CIMA – Interdepartmental Center for Advanced Microscopy University of Trieste

Sabato 23 settembre / ore 11.30-12.45

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Sala Predonzani

Ingresso da Piazza Unità d’Italia 1

— Language: English (without translation)

TAILORED MEDICATIONS: PERSONALIZING CARE FOR THE GOOD OF ALL

Panel with

Oscar Della Pasqua, professor of Clinical pharmacology and therapeutics University College London

Marianna Lucafò , professor of Pharmacology University of Trieste

, professor of Pharmacology University of Trieste Alberto Tommasini , pediatrician IRCCS Burlo Garofolo-Institute for Maternal and Child Health, professor of Pathology University of Trieste

, pediatrician IRCCS Burlo Garofolo-Institute for Maternal and Child Health, professor of Pathology University of Trieste Paolo Vicini, chief development officer Confo Therapeutics

Chaired by

Simona Regina, science journalist

A panel by IRCCS Burlo Garofolo and University of Trieste

Sabato 23 settembre / ore 16.30-17.45

Area Talk 2, Piazza Unità d’Italia

— Lingua: italiano (senza traduzione)

COMUNITÀ ENERGETICHE ED ENERGIA PULITA: SFIDE E OPPORTUNITÀ

Intervengono

Chiara Brogi, referente Comunità energetiche rinnovabili Cooperativa energetica ènostra

Katiuscia Eroe, responsabile Energia Legambiente, membro della Segreteria nazionale

Marina Varvesi, presidente Rete Assist, responsabile Area Innovazione e Ricerca Aisfor

Matteo Zulianello, ricercatore Dipartimento Sviluppo Sistemi Energetici RSE – Ricerca Sistema Energetico

Modera

Lorenzo De Vidovich, ricercatore in Sociologia dell’ambiente e del territorio Università di Trieste

A cura di Università di Trieste e Centro Interdipartimentale per l’Energia, l’Ambiente e i Trasporti “Giacomo Ciamician”

Sabato 23 settembre / ore 16.30-17.45

Sala Veruda, Piazza Piccola

— Language: English (without translation)

TOWARDS ROBOTICS ECOSYSTEMS: FEASIBILITY AND ACCEPTABILITY

Panel with

Ruth Aylett, professor of Computer Science Heriot-Watt University in Edinburgh, writer and poet

Gusz Eiben, professor of Artificial Intelligence Vrije Universiteit Amsterdam, visiting professor University of York

Chaired by

Eric Medvet, professor of Computer Engineering University of Trieste

Erica Salvato, researcher in Automation, lecturer in Data-driven and Learning-based Control University of Trieste

Sabato 23 settembre / ore 18-19.15

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Sala delle Colonne

Ingresso da Riva Nazario Sauro

— Lingua: italiano (senza traduzione)

UNA, NESSUNA, CENTOMILA LINGUE: UMANI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Intervengono

Fabio Chiusi, project manager AlgorithmWatch

Carla Valeria de Souza Faria , docente e ricercatrice in Lingua e Traduzione portoghese e brasiliana Università di Trieste

, docente e ricercatrice in Lingua e Traduzione portoghese e brasiliana Università di Trieste Giacomo Klein, docente di Lingua e Traduzione neogreca e tedesca Università di Trieste, interprete e traduttore

Modera

Pascale Janot, docente e ricercatrice in Interpretazione e Traduzione francese Università di Trieste

Domenica 24 settembre / ore 10-11.15

Area Talk 2, Piazza Unità d’Italia

— Lingua: italiano (senza traduzione)

LITIO, COBALTO, TERRE RARE: UN FUTURO SOSTENIBILE?

Intervengono

Gian Andrea Blengini, docente di Ingegneria dell’ambiente Politecnico di Torino

Alois Bonifacio , docente di Chimica Università di Trieste

, docente di Chimica Università di Trieste Paul Ekins, docente di Politica delle risorse e dell’ambiente, direttore School of Sustainable Resources and Energy University College of London

Modera

Simona Regina, giornalista

Domenica 24 settembre / ore 10-11.15

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Sala Predonzani

Ingresso da Piazza Unità d’Italia 1

— Language: English (without translation)

WORLDWIDE MEDICAL PHYSICS NETWORK TO SUSTAIN HEALTHCARE

Panel with

Surendra Chand, RSO and medical physicist BPKM Cancer Hospital, Bharatpur, Chitwan Nepal

Eyakifama Hazou, researcher in Nuclear Physics University of Lome, medical physicist Dogta Lafie Hospital, Lome

Maria Elena Morales Landin, medical physicist INEN Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas Lima

Chaired by

Slavik Tabakov, emeritus president IUPESM International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine

A panel by University of Trieste in collaboration with the ICTP The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics

Domenica 24 settembre / ore 11.30-12.45

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Sala delle Colonne

Ingresso da Piazza Unità d’Italia 1

— Lingua: italiano (senza traduzione)

NUOVI MONDI DI CARTA: ITALO SVEVO E DIEGO MARANI

Intervengono

Diego Marani, scrittore

Helena Lozano Miralles, docente di Lingua e Traduzione spagnola Università di Trieste

Modera

Tiziana Piras, docente di Letteratura italiana Università di Trieste