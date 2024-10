Trieste, tre professionisti sanzionati per violazioni antiriciclaggio

Due commercialisti e un notaio di Trieste sono stati sanzionati dalla Guardia di Finanza giuliana per violazioni legate alle normative antiriciclaggio.

Nel primo caso, un commercialista è stato multato con una sanzione pari, al massimo, a 50 mila euro per non aver rispettato l’obbligo di verificare correttamente l’identità dei propri clienti, come previsto dalla norma. Una seconda ammenda, questa volta di 3.000 euro, è scatta nei confronti di un secondo commercialista, sanzionato per non aver segnalato le operazioni sospette di un suo cliente. Infine, un notaio è stato sanzionato per entrambe le violazioni. Il professionista, infatti, non solo si era limitato ad effettuare esclusivamente ricerche online per identificare un cliente, ma aveva anche omesso di segnalare la sua anomala operatività finanziaria, condotta sia movimentando denaro in contanti che attraverso canali bancari.