Trieste, StarTech: stipendi pagati l’8 e bonus

Pagamenti entro l’otto maggio con un bonus legato al ritardo. I vertici di StarTech, azienda che a Trieste dà lavoro a circa 320 persone, hanno fatto chiarezza al ministero dello sviluppo economico e alla Regione dopo il mancato pagamento degli emolumenti.La situazione era peggiorata nelle scorse settimane quanto il gruppo, subentrato in origine al gruppo Flex, aveva annunciato il disimpegno di alcuni investitori che aveva portato a un blocco economico. Nel corso del tavolo convocato dal ministro oggi alla presenza degli assessori regionali al Lavoro Alessia Rosolen e alle Attività produttive Sergio Emidio Bini è stato chiarito che la situazione è in via di risoluzione. È stato inoltre concordato che, entro una settimana, si terrà una nuova verifica al tavolo ministeriale, per valutare gli sviluppi della situazione.L’azienda la scorsa settimana era stata al centro di alcuni atti di sabotaggio con il tentativo di incendiare la cabina del metano, sul caso indagano i Carabinieri ma il colpevole, grazie alle telecamere, sarebbe già stato individuato.