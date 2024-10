Al via TriestEspresso Expo, l’evento dedicato al mondo del caffè

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un settore che vede solo in regione 34 aziende che fatturano 767 milioni di euro, un valore tra import ed export di 5 miliardi di euro. Sono i numeri dietro la tazzina del caffè che ogni giorni viene consumata da miliardi di persone nel mondo protagonista della undicesima edizione del TriestEspresso Expo, evento biennale per gli addetti ai lavori e dedicato a tutta la filiera la caffè. In questa edizione inaugurato oggi al Generali Convention Center ampio spazio agli incontri vista la situazione generale.

L’evento vede la presenza di 12 mila persone attese provenienti da 48 paesi, il paese d’onore sarà la Turchia, uno dei principali stati per l’export italiano.