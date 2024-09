Trucioli d’Oro 2024:il presente incontra il futuro

Presente e futuro si incontreranno durante la cerimonia di quest’anno di conferimento dei Trucioli d’Oro, ovvero il riconoscimento che la Fantoni assegna dal 1995 ai propri dipendenti allo scoccare dei vent’anni di anzianità di servizio. A ricevere il premio saranno quest’anno diciotto lavoratori, ma l’incontro che si terrà sabato 28 settembre alle 11.00 all’interno dello stabilimento di Osoppo servirà anche per parlare di formazione dei giovani, un tema che sta particolarmente a cuore all’azienda.

Fantoni, infatti, collabora con numerosi istituti tecnici e professionali di tutta la regione: lo scorso anno l’azienda ha aperto i propri cancelli a 1.200 studenti per visite d’istruzione e incontri di orientamento. Nello stesso periodo ha accolto per periodi lunghi una trentina di stagisti per progetti di alternanza scuola-lavoro e tirocini. Fantoni continua, inoltre, a potenziare la dotazione tecnologica dei laboratori all’interno degli istituti partner. Ha fatto (letteralmente)… scuola, per esempio, il pannello PLC realizzato in collaborazione con la multinazionale Siemens in grado di simulare i livelli di automazione dei più moderni impianti con tecnologia 4.0, che è stato donato tanto alla sezione elettrotecnica dell’ISIS “Malignani” di Udine quanto all’ITS “Malignani” (MITS Academy) per la formazione dei tecnici superiori. Fantoni ha anche finanziato la formazione specifica per i docenti.

L’incontro di sabato vedrà la presenza, inoltre, proprio dei rappresentanti della MITS Academy, nelle persone del presidente Paola Perabò e della direttrice Ester Iannis. La Fantoni è fin dall’inizio socia fondatrice dell’istituto tecnico superiore, che presenta diversi percorsi di studio di interesse per l’azienda, come il corso di meccatronica avanzata e quello per il design sostenibile e l’innovazione nel settore legno e arredo. Sarà così l’occasione anche per fare il punto sui lavori di realizzazione della nuova sede del MITS, nell’innovativa Corte Villalta ex Dormisch, in centro a Udine. La struttura, che utilizzerà anche pannelli fonoassorbenti Fantoni, sarà pronta per accogliere gli studenti dal prossimo anno.