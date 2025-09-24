  • Aiello del Friuli
mercoledì 24 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
18mila euro di carburante con la carta aziendale, condannato 46enne di...
Restauro e risanamento, ‘licôf’ al Museo Gortani
Biometano a Pagnacco, no del consiglio comunale
Truffe informatiche, una Fondazione per sostenere vittime e promuovere sicurezza
Rapine nei negozi di Udine, due condanne per oltre 5 anni...
Udine, nuovi spazi per la cardiologia e l’Health Humanization Hub
Dal 17 al 19 ottobre Tavagnacco sarà ancora il cuore del...
Maltempo a Latisana, 30 case colpite: il Comune chiede lo stato...
Flotilla attaccata, sit-in nei 4 capoluoghi del Fvg
Invasione di coleotteri della farina a Jalmicco
Economia

Truffe informatiche, una Fondazione per sostenere vittime e promuovere sicurezza

Da vittima di una complessa truffa informatica a presidente di una Fondazione che si occupa di sostenere chi cade nella stessa trappola e di fare formazione e prevenzione.
Alessandra Salvatori
Autore: Alessandra Salvatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In Friuli Venezia Giulia nel 2024 sono state presentate 2.799 denunce per truffe e frodi informatiche: un fenomeno in crescita e trasversale, che colpisce cittadini e imprese. Per prevenire questo genere di reati, ma anche per promuovere sul territorio una cultura della sicurezza e offrire supporto alle vittime, nasce la Fondazione Tonutti. Oggi la presentazione nella sede di Confindustria Udine. La presidente, la psicologa Maria Teresa Tonutti, è stata lei stessa vittima vittima di una complessa truffa informatica. La Fondazione ha sede nella casa studio dell'architetto Carlo Mangani, in via Codroipo a Udine.

