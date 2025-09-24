Truffe informatiche, una Fondazione per sostenere vittime e promuovere sicurezza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In Friuli Venezia Giulia nel 2024 sono state presentate 2.799 denunce per truffe e frodi informatiche: un fenomeno in crescita e trasversale, che colpisce cittadini e imprese. Per prevenire questo genere di reati, ma anche per promuovere sul territorio una cultura della sicurezza e offrire supporto alle vittime, nasce la Fondazione Tonutti. Oggi la presentazione nella sede di Confindustria Udine. La presidente, la psicologa Maria Teresa Tonutti, è stata lei stessa vittima vittima di una complessa truffa informatica. La Fondazione ha sede nella casa studio dell’architetto Carlo Mangani, in via Codroipo a Udine.