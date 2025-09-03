Turismo, 120 posti di lavoro in Alto Friuli

Sono 120 i posti di lavoro che venti strutture turistiche e della ristorazione dell’Alto Friuli proporranno in un recruiting Day in programma per il prossimo 30 settembre a Tolmezzo.

Durante la presentazione dell’iniziativa, stamani a Udine, è emerso che saranno 4-5mila gli addetti richiesti da qui al 2028 in Friuli Venezia Giulia (stime Confcommercio) nel settore turistico.

Il comparto turistico alberghiero – è stato reso noto – è stato quello con la maggior quota di giovani assunti (il 52% del totale degli occupati); gli occupati del settore turistico rappresentano il 24% del totale degli occupati sul territorio regionale.

I profili ricercati sono diversificati nelle aree accoglienza e management, sala e bar, cucina, pulizie e manutenzione, wellness.Le candidature al recruiting day – realizzato da Regione affiancata da Confcommercio Udine, Federalbeghi Fvg e Comune di Tolmezzo – vanno inviate entro il 22 settembre.

“Questa – ha detto l’assessore regionale al lavoro, Alessia Rosolen – è la seconda iniziativa di reclutamento promossa dalla Regione a favore del territorio montano, la prima riferita alla stagione invernale che richiede lavoratori in un periodo molto concentrato e di crescente attrattività turistica. La Regione – ha aggiunto – investe molto sul turismo, convinta che le ricadute di questi investimenti debbano restituire dati misurabili, frutto anche di un’efficace comunicazione, di cui è pilastro portante il brand Io Sono Friuli Venezia Giulia”.

“A seguito di questi investimenti, si stima che . Per questo – ha ribadito Rosolen – la Regione è impegnata a realizzare percorsi di programmazione nell’ambito della formazione professionale. Abbiamo promosso incentivi per l’apprendistato, bandi sul sostegno al passaggio generazionale, corsi co-progettati con brand della ristorazione e dell’accoglienza di livello nazionale per innalzare la professionalità dei giovani lavoratori. La Regione è anche disponibile a co-progettare percorsi di formazione con le aziende e le categorie economiche, al termine dei quali possa esservi garanzia di assunzione”.

L’assessore ha poi ricordato come sia cambiato il profilo del lavoratore che ricerca sempre più occupazioni che consentano di conciliare meglio il tempo lavoro con quello della famiglia e della vita privata. “Per questo – ha commentato – è importante dare garanzie a chi viene assunto, in particolare in termini di gestione del tempo, salario, supporto alla ricerca di alloggi”.