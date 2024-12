Turismo: 3,5 milioni per sviluppo Darsena Porto Vecchio a Lignano

“Dopo l’approvazione del ddl Nautica, mettiamo in campo un ulteriore importante tassello per lo sviluppo del turismo marittimo e lagunare. Con l’ultima legge di stabilità, la Regione ha stanziato 3,5 mln di euro – suddivisi in tre annualità – per interventi di riqualificazione della darsena ‘Porto Vecchio’ di Lignano, di proprietà di PromoTurismoFVG”. A darne notizia è l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, dopo che oggi nel corso del Cda di Lignano Sabbiadoro Gestioni S.r.l. sono state presentate dai vertici di PromoTurismoFVG le linee di indirizzo per la manutenzione e lo sviluppo della darsena.

“Desidero esprimere un ringraziamento – ha commentato Bini – a tutto il Cda di Lisagest, che in questi anni ha gestito la darsena Porto Vecchio in qualità di concessionario, contribuendo con professionalità a valorizzare la naturale vocazione di Lignano per la nautica da diporto”. A partire dal 2025, sarà infatti PromoTurismoFVG a subentrare nella gestione diretta e nell’attuazione degli interventi di riqualificazione della struttura. “Si tratta – ha proseguito Bini – di un’importante occasione per la città, che prosegue il percorso di sviluppo avviato con il cantiere di Terrazza a Mare. Per questo, si è ritenuto strategico coinvolgere direttamente PromoTurismoFVG, con l’obiettivo di mettere a denominatore comune risorse e competenze, nonché per inserire a pieno titolo la darsena Porto Vecchio nel sistema della promozione e dell’accoglienza regionale”. Oltre alla manutenzione dell’esistente, gli interventi di ammodernamento riguarderanno principalmente il ponte e l’asse pedonale ad Est, oltre che la palazzina della biglietteria. PromoTurismoFVG ha informato di voler confermare l’organico attuale. Anche sul fronte delle tariffe, l’obiettivo è quello di mantenerle in linea con la gestione precedente.