mercoledì 3 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Turismo accessibile in espansione
Al Cornino i grifoni tornano a volare
Gabriele Rizzetto nuovo dg Università di Udine
Cambio al comando della Brigata Pozzuolo del Friuli
Arcivescovo di Udine nomina nuovi parroci
Nubifragi in FVG, caduti fino a 150 mm di pioggia
Turismo, 120 posti di lavoro in Alto Friuli
Udine più slow, inaugurata nuova ciclabile
La Regione lancia la nuova app per i contributi alle imprese
Fedriga: su Italia e Israele polemiche alimentate da Hamas
Economia

Turismo accessibile in espansione

Il settore sarà al centro di Accessibility for Future 2025, in programma dal 18 al 20 settembre, ospitato da Udine Esposizioni a Martignacco
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

Il turismo accessibile si prepara a conquistare il centro della scena nel palinsesto di Accessibility for Future 2025, in programma dal 18 al 20 settembre presso Udine Esposizioni a Martignacco. La manifestazione si articolerà in giornate tematiche, ciascuna dedicata a un pilastro dell’innovazione inclusiva. Business, turismo, formazione, cultura, sport e accessibilità saranno i protagonisti di un dialogo trasversale tra settori strategici, con l’obiettivo di costruire un futuro più equo e sostenibile.

L’evento, organizzato da Willeasy srl e IO CI VADO APS, si propone come piattaforma di confronto e innovazione, coinvolgendo referenti istituzionali nazionali ed europei, esperti del settore turistico e rappresentanti del terzo settore. Secondo le stime di ENAT, il mercato europeo del turismo accessibile potrebbe raggiungere un valore annuo di 88,6 miliardi di euro entro il 2030, delineando scenari di sviluppo strategico per l’intera filiera.

Nel corso delle giornate, seminari e talk offriranno un approfondimento su dati, strategie, best practice e progetti virtuosi, con l’obiettivo di promuovere destinazioni inclusive e modelli di accoglienza capaci di rispondere alle esigenze di tutti. Per gli operatori del settore, si tratta di un’occasione per ripensare l’offerta turistica e definire nuove politiche di marketing orientate all’inclusività.

Il 18 settembre, alle 14, è in agenda “Inclusive Tourism in Europe”, incontro in lingua inglese moderato da Riccardo Taverna (vicepresidente di Planet Life Economy Foundation) con la partecipazione di esperti internazionali come Emiliano Deferrari (Executive board member di ENAT), Luz Marina Gil López de Pablo (referente di Impulsa Igualdad per il turismo accessibile, l’accessibilità universale e la cultura inclusiva), Pedro Pimenta (ricercatore di Universidade da Maia), Valentini Stamatiadou (ricercatrice PhD di University of the Aegean).

A seguire, il panel “Turismo per tutti: un impegno comune per un settore senza barriere”, curato da Nicola Romanelli, ideatore del format Travel Hashtag. Tra gli ospiti, Aljoša Ota (Director for Italy market, Slovenian Tourist Board), Leonardo Cesarini (Direttore Commerciale di Trenord), Carmen Bizzarri (Università Europea di Roma), Cecilia Bortolotti (Corporate Communications & Sustainability Manager di Palazzo di Varignana), Daniela Virgilio (Vicepresidente di IsITT – Istituto Italiano per il Turismo per Tutti), Luca Mauriello (CEO di Projenia S.C.S.). Il talk, in lingua italiana, sarà aperto alla cittadinanza, agli operatori e agli amministratori locali e includerà un contributo video da parte dell’assessore al Turismo del Comune di Palermo, Alessandro Anello.

Il 20 settembre, dalle 10.30 alle 13.30, il turismo torna al centro del forum con momenti dedicati alle destinazioni accessibili con interventi e testimonianze sulle sfide e le opportunità del turismo accessibile in Italia e all’estero. Tra i presenti, Roberto Vitali (CEO di Village for All), Pietro Scidurlo (CEO di Free Wheels) e Zaira Magliozzi (Autrice), moderatrice del talk “Destinazioni accessibili: casi studio ed esperienze” (ore 11.30).

William Del Negro, CEO di Willeasy e fondatore di IO CI VADO APS, ha dichiarato: “Dopo l’edizione Zero del 2024, abbiamo scelto di dare continuità ad Accessibility for Future creando un evento che unisce formazione, tavoli di lavoro, spettacoli, startup competition e sport, con un unico filo conduttore: l’accessibilità come opportunità per tutti. La tre giorni del 2025 sarà dedicata a pubbliche amministrazioni, imprese, scuole e famiglie, con un’attenzione particolare al turismo inclusivo e alle nuove generazioni. Il claim ‘A stage for change, a voice for all’ rappresenta bene la nostra volontà di dare voce a chi costruisce, ogni giorno, un futuro più accessibile”.

L’evento che ha PrimaCassa Credito Cooperativo FVG come principale partner è patrocinato da: ENIT, Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Comitato Italiano Paralimpico – Friuli-Venezia Giulia, Camera di Commercio Pordenone–Udine, Comune di Udine, Comune di Martignacco, ANGLAT Nazionale, FISH FVG, Anffas Udine e Animaimpresa. Accessibility for Future gode inoltre della concessione all’utilizzo dei marchi IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA e GO! Borderless.

Per partecipare agli incontri è necessario registrarsi gratuitamente all’evento: https://www.accessibilityforfuture.com/event/accessibility-for-future-2025-1/register

Cresce il turismo nel Collio: +12,5%

Turismo, più 12,5% per il Collio

Assestamento:Zilli, oltre 87milioni per infrastrutture, turismo e ambiente

Arriva il Virtualift per ammirare Palmanova dall’alto

Terziario: con testo unico turismo-commercio cresce tutto Fvg

Turismo in FVG: allargata area incentivi per alberghi 4 stelle

Ultime notizie

Turismo accessibile in espansione
Al Cornino i grifoni tornano a volare
Gabriele Rizzetto nuovo dg Università di Udine
Cambio al comando della Brigata Pozzuolo del Friuli
Arcivescovo di Udine nomina nuovi parroci
