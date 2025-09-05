  • Aiello del Friuli
venerdì 5 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Turismo: Bini, 2,3 mln per la riqualificazione unità abitative
Accoltellamento a Udine: Salvini, usiamo militari per proteggere le nostre famiglie
Agroalimentare: Zannier, filiere controllabili garanzia per consumatori
Terrorismo, un fermo della Procura di Trieste
Sbaracco in provincia di Udine con 86 aziende
Violenza a Udine, il Comitato Udine Sicura chiede un incontro urgente...
Operaio morto per l’amianto, condannata Fincantieri
Banca Generali, 471 milioni di raccolta ad agosto (+25%)
A Magnano in Riviera si inaugura il percorso “10mila passi ai...
Siringhe abbandonate tra le strade di Udine, Fratelli d’Italia chiede l’impiego...
Economia

Turismo: Bini, 2,3 mln per la riqualificazione unità abitative

L'assessore annuncia doppio bando: "Linee contributive perGo!2025 e per il resto della regione. Così rispondiamo alla crescente domanda di posti letto"
“Entro fine settembre sarà pubblicato un doppio bando, che avrà una dotazione finanziaria di oltre 2,3 milioni di euro, per l’ammodernamento e la riqualificazione delle unità abitative a uso turistico. Si tratta di una linea contributiva che, negli ultimi anni, ha avuto un ottimo riscontro, in particolare per le località balneari. Come già l’anno scorso, anche per il 2025, proseguiremo con un bando ad hoc per le unità immobiliari nell’area di Gorizia, legata a Go!2025”. Lo rende noto l’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, spiegando che anche quest’anno – come già nel 2024 – il canale contributivo per l’ammodernamento e la riqualificazione di unità abitative ammobiliate a uso turistico è stato sdoppiato. Ci sarà un bando specifico (con una dotazione di 300 mila euro, sulla base della pregressa esperienza dell’anno scorso) a favore dei Comuni dell’area più direttamente interessata (compreso il Comune di Palmanova) a Go!2025. Mentre il secondo bando (che avrà una dotazione finanziaria di circa 2 milioni) riguarderà il Comuni del resto del territorio regionale.

“Già dallo scorso mandato – ha ricordato Bini – e con ulteriore convinzione fin dall’inizio del mandato attuale abbiamo individuato nel potenziamento della ricettività una delle sfide cruciali di questa legislatura. Infatti, dal post-pandemia si è assistito a una rapida crescita delle presenze turistiche che viene confermata anche dai primi dati relativi all’estate 2025. Di pari passo – ha evidenziato l’assessore – in tutto il territorio regionale sta crescendo la domanda di alloggi e di posti letto. Ed è proprio per dare risposta a questa esigenza che la Regione prosegue nel finanziare questa linea contributiva molto attesa e apprezzata”. “L’obiettivo del bando – ha sottolineato l’esponente della Giunta – è duplice: alzare ulteriormente la qualità e la competitività del sistema dell’accoglienza regionale e, dall’altro, potenziare il sistema integrato di ricettività alberghiera ed extra-alberghiera per rispondere con un’offerta immobiliare sempre di maggiore livello e in grado di soddisfare le nuove richieste turistiche”.

Turismo: Bini, 2,3 mln per la riqualificazione unità abitative
Accoltellamento a Udine: Salvini, usiamo militari per proteggere le nostre famiglie
Agroalimentare: Zannier, filiere controllabili garanzia per consumatori
Terrorismo, un fermo della Procura di Trieste
Sbaracco in provincia di Udine con 86 aziende
