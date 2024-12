Turismo: Bini, a Lignano destagionalizzazione vincente

“Le presenze sempre più numerose a Lignano Sabbiadoro in occasione dei festeggiamenti organizzati per il Natale, con l’ultima edizione del presepe di sabbia che ha registrato il dato record di 88.000 presenze, confermano come la Regione si stia muovendo nella giusta direzione, puntando sulla destagionalizzazione. Fondamentale anche la scelta di lavorare come un unico sistema per la promozione del nostro territorio che, per gli eventi di dicembre nella cittadina balneare, vede coinvolta anche Gorizia nel suo appuntamento più importante quale Capitale europea della cultura insieme a Nova Gorica per il 2025”.

L’ha sottolineato l’assessore alle attività produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini, che questa mattina, nella sede di Udine della Regione, è intervenuto alla presentazione degli eventi in calendario per la ventunesima edizione di “Lignano d’A…Mare”, promossa dalle associazioni della cittadina balneare unitamente a Lisagest e Comune di Lignano Sabbiadoro rappresentato dal sindaco Laura Giorgi. Durante l’illustrazione degli appuntamenti, che hanno già preso avvio con un primo laboratorio per bambini e che si concluderanno il 2 febbraio 2025, è stato presentato anche il nuovo presepe di sabbia legato quest’anno al simbolo del pane: “Panem nostrum cotidianum. Il cibo e il dono”, incentrato sui prodotti tipici della gastronomia del Friuli Venezia Giulia.

“Sempre più strutture alberghiere a Lignano scelgono di restare aperte anche nel periodo delle festività natalizie. Merito della crescita dell’attrattività della località balneare anche d’inverno e dell’aumento delle presenze turistiche, in particolare da oltre confine. Investire in una programmazione di qualità porta i suoi frutti: il visitatore trova a Lignano un calendario di eventi di richiamo che coprono tutto l’arco dell’anno, accanto a un’alta qualità di servizi offerti. È il risultato di un lavoro corale che vede tutti coinvolti e anche di una promozione che la Regione continua ad attuare convintamente al di fuori dei confini del Friuli Venezia Giulia”. Bini a sottolineato l’importanza del ruolo della comunità locale di Lignano Sabbiadoro nella promozione del ricco calendario di eventi, con cento volontari attivi: “Un valore aggiunto importante per l’accoglienza, non solamente di qualità ma anche familiare, capace di creare un ambiente piacevole e rilassante dove trascorrere le vacanze. Un plauso a tutti coloro che collaborano alla buona riuscita di questa lunga manifestazione, alla quale ogni anno si aggiungono interessanti novità. Per il Natale 2024 ad esempio, per la prima volta sarà coinvolta anche Pineta. Mentre si sta lavorando proprio in questi giorni all’ultimazione di un’opera di sabbia, una particolare installazione che troverà spazio nella città di Gorizia, all’interno di una circuito di promozione turistica integrato”.