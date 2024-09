Turismo: Bini, con destagionalizzazione aumenta attrattività montagna

“Con l’ultimo piano triennale degli investimenti di PromoTurismoFVG, approvato a fine dicembre 2023, sono stati destinati 82 milioni di euro allo sviluppo dei sei poli montani regionali. Si tratta dell’ultimo e più importante capitolo del percorso di crescita avviato da PromoTurismoFVG già a partire dal 2019, individuando prima le specialità di ciascun polo e poi elaborando i piani Montagna 365 (2020) e Montagna 36 (2021). Tramite questi piani, l’ente ha predisposto investimenti, condivisi preliminarmente con tutti gli stakeholder territoriali, che si caratterizzano per una particolare attenzione al tema della sostenibilità, intesa nelle sue diverse accezioni: ambientale, ma anche economica e di razionale utilizzo delle risorse naturali”. Lo ha affermato l’assessore alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, intervenuto oggi nella seconda commissione del Consiglio regionale.

“La proposta elaborata da PromoTurismoFVG – ha proseguito l’esponente della Giunta – prevede infatti interventi destinati principalmente alla montagna estiva in un’ottica di destagionalizzazione, ma anche all’ampliamento del demanio sciabile e al potenziamento degli impianti di innevamento. Un fattore, quest’ultimo, che nel corso dell’ultima stagione ha permesso di prolungare fino al mese di aprile l’apertura degli impianti di risalita, che hanno chiuso dopo quelli della Slovenia e dell’Austria”. L’esponente della Giunta Fedriga ha aggiunto che altri interventi in programma sono invece destinati alla realizzazione di nuove piste e al miglioramento di quelle esistenti, oltre che al potenziamento delle infrastrutture, anche nell’ottica di un utilizzo delle stesse durante tutto l’anno. Di pari passo sono state attivate e finanziate numerose linee contributive per favorire il turismo nel territorio montano, come ad esempio: voucher Turesta, contributi agli alberghi diffusi e per i rifugi, contributi per l’insediamento di alberghi a 4 o più stelle.

“Nel suo complesso si tratta di una strategia articolata che porterà frutto nel medio e lungo periodo. Tuttavia i primi risultati sono già evidenti”, ha precisato Bini, ricordando il costante trend di crescita dei ricavi derivanti dalla gestione dei poli montani (+26% rispetto all’ultima stagione pre-Covid). “Nella stagione invernale 2022/2023 i primi ingressi negli impianti hanno superato per la prima volta quota 800mila. Questo si è tradotto in un aumento delle presenze turistiche in tutto il territorio montano: basti pensare che soltanto nel corso del 2023 sono cresciute del 15,6%”. Rispondendo a un’interrogazione, l’assessore Bini si è anche soffermato sull’intervento di posizionamento di un manto in erba sintetica all’interno del Polo di Piancavallo. “Si tratterà – ha puntualizzato – di un’area che consentirà l’avviamento alla pratica dello sci durante tutto l’anno. L’area individuata è quella tra la partenza della seggiovia Tremol1 e la Baita Caprioli, la pista avrà una lunghezza di 90 metri e una larghezza di 13”. “Durante la stagione invernale il manto sintetico sarà coperto dal manto nevoso, naturale o artificiale, e il tappeto a servizio della pista sarà aperto durante l’intero periodo di apertura impianti. Nel periodo non invernale – ha concluso – l’impianto sarà messo in funzione e presidiato in base agli accordi presi con gli sci club locali”.