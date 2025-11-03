Turismo: Bini, Fondazione San Daniele promuove località

“Fare sistema tra istituzioni pubbliche e realtà espressione del territorio è uno dei pilastri dell’azione di questa Amministrazione regionale. In questo senso, la Fondazione San Daniele è un partner importante per la promozione e lo sviluppo del turismo enogastronomico nella località del Friuli Collinare. Il momento di confronto odierno è servito a gettare le basi per la collaborazione nel prossimo triennio, con l’obiettivo di rafforzare l’identità turistica e d’impresa del territorio e potenziare i servizi di accoglienza”. È il commento dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, a margine dell’incontro con il presidente di Fondazione San Daniele, Maurizio Variola, e il segretario generale, Mario Emilio Cichetti. La Fondazione San Daniele è nata a inizio anni Duemila per tutelare, difendere il patrimonio naturalistico e culturale di San Daniele del Friuli, sviluppando e promuovendo la località e il suo distretto agroalimentare e produttivo. Realizza attività` di studio, ricerca, formazione e progettazione per uno sviluppo competitivo e sostenibile del territorio. A giugno di quest’anno si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione, alla cui presidenza è stato nominato Maurizio Variola, che guiderà l’ente per il triennio 2025-2027, e al quale l’assessore Bini ha rivolto gli auguri di buon lavoro.

“Le produzioni agroalimentari – ha commentato l’esponente della giunta Fedriga – e la tradizione culinaria si posizionano al primo posto tra i fattori di attrazione per i turisti stranieri, mentre il comparto enogastronomico in Regione vale da solo 1,4 miliardi di export e ha ancora ampi margini di crescita. Il prosciutto di San Daniele DOP rappresenta per molti visitatori la ‘porta d’ingresso’ al Friuli Venezia Giulia: un prodotto d’eccellenza che è anche ambasciatore della nostra Regione nel mondo”. “Proprio per questo – ha concluso Bini – è fondamentale tutelare e valorizzare quel contesto imprenditoriale, culturale e naturale unico nel suo genere che sta alla base del successo di San Daniele. Un obiettivo che vede allineate la Fondazione e la Regione Friuli Venezia Giulia, impegnata proprio nel mese di novembre a varare il nuovo Codice regionale del Commercio e del Turismo, che tra i suoi pilastri può contare il sostegno al turismo lento e alle produzioni tipiche locali”.