Economia

Turismo: Bini, Infopoint Sacile rafforza attrattività Alto Livenza

L'assessore all'inaugurazione a Palazzo Ragazzoni. "Apice del percorso di crescita avviato dal post pandemia: rispetto al 2019 presenze turistiche su di oltre il 53%"
Redazione
Redazione

“Nel 2025 il Comune di Sacile ha registrato quasi 44 mila presenze turistiche, con una crescita del 53,2 per cento rispetto al periodo pre-Covid, quando le presenze si fermavano a 28 mila. Un trend positivo che si inserisce nel quadro altrettanto incoraggiante della provincia di Pordenone, che nello stesso anno ha raggiunto 724.662 presenze turistiche, in aumento del 38,1 per cento rispetto al 2019. Sono numeri che confermano come questo territorio stia rafforzando in maniera significativa il proprio posizionamento turistico e che trovano nel nuovo Infopoint di Sacile, ospitato nella prestigiosa sede di Palazzo Ragazzoni, un presidio strategico per accrescere ulteriormente l’attrattività non solo della città ma dell’intera area dell’Alto Livenza, che comprende anche eccellenze di livello internazionale come il sito Unesco dei Palù”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini intervenendo oggi a Sacile all’inaugurazione del nuovo Infopoint che sarà gestito da PromoTurismoFVG. Presenti, oltre ai vertici di PromoTurismoFVG, anche il sindaco Carlo Spagnol e l’assessore comunale al Turismo Elisa Palù. L’Ufficio di Informazione e accoglienza turistica (Iat) di Sacile, in precedenza gestito dal Comune entra infatti a far parte della rete regionale degli Infopoint coordinati da PromoTurismoFVG. La nuova sede sarà collocata negli spazi di Palazzo Ragazzoni, nel cuore storico della città del Livenza, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo strategico di Sacile all’interno del sistema turistico regionale.

“L’apertura dell’Infopoint – ha aggiunto Bini, ringraziando la squadra di PromoTurismoFVG e il Comune per il lavoro fatto – risponde a una precisa strategia regionale di messa a sistema dell’offerta culturale e turistica dell’intera regione. Dopo i nuovi Infopoint di Trieste, Gorizia e Tolmezzo segue quello di Sacile e ne seguiranno altri nel territorio regionale. Sacile, con l’intero Friuli occidentale, rappresenta inoltre un’area che negli ultimi anni ha assunto un rilievo sempre più centrale nel panorama turistico del Friuli Venezia Giulia. Continuiamo a investire – ha ribadito l’assessore – nella promozione anche attraverso il brand “Io Sono Fvg” nella consapevolezza delle grandi potenzialità turistiche del nostro territorio convinti che si possa crescere ancora”. In questa prospettiva Sacile viene valorizzata non solo come destinazione autonoma, ma anche come punto baricentrico e porta di accesso a un sistema territoriale ricco di siti culturali, storici e naturalistici. La città si colloca a pochi minuti da Pordenone, protagonista di un importante percorso di valorizzazione culturale culminato con la designazione a Capitale italiana della cultura 2027. Il territorio circostante comprende, oltre al polo sciistico del Piancavallo, anche alcuni tra i borghi più significativi della regione, come Polcenigo, Valvasone Arzene e Spilimbergo, ciascuno caratterizzato da una forte identità storica, artistica e artigianale, ed è strettamente collegato al sito Unesco del Palù di Livenza, patrimonio dell’umanità per le sue testimonianze palafitticole preistoriche. “Il nuovo Infopoint – ha concluso l’assessore – svolgerà un ruolo fondamentale nel raccontare e rendere sempre più accessibile questo patrimonio diffuso, orientando i visitatori verso un’offerta turistica integrata che coniuga cultura, paesaggio, natura ed esperienze di qualità, in linea con la strategia regionale di sviluppo e promozione del territorio”.

