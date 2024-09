Turismo, “Per Grado e Lignano serve status speciale”

“Località come Lignano Sabbiadoro e Grado ospitano ogni anno circa 5 milioni di turisti a fronte di una popolazione che si aggira attorno ai 7 e 8mila abitanti. Risulta importante garantire a questi Comuni e a quelli che presentano analoga situazione tutto il supporto necessario da parte delle istituzioni affinché possano rispondere al meglio alle esigenze di residenti e turisti. Va in questa direzione il riconoscimento dello status speciale di Città balneare e Comunità marina per le città marittime turistiche caratterizzate da un numero limitato di residenti stabili ma con un’elevata presenza turistica stagionale, che consentirebbe di fornire ulteriori funzioni amministrative e risorse finanziarie adeguate per affrontare le sfide specifiche di queste destinazioni turistiche”. Maddalena Spagnolo, consigliere della Lega Fvg, è intervenuta – come si legge in una nota – durante la discussione sulla mozione con cui il Consiglio regionale impegna la Giunta a effettuare ogni attività che possa agevolare l’iter per l’adozione di un disegno di legge nazionale definibile come Misure per il riconoscimento, il sostegno e la valorizzazione delle Città balneari e/o Comunità marine e, in particolare, “a farsi promotrice nei confronti della X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati affinché si giunga al più presto al riconoscimento dello status speciale di Comunità Marine e ad assicurare che le politiche adottate rispondano alle necessità di queste località, considerando la loro capacità ricettiva e la pressione turistica, per mantenere e migliorare la loro attrattività e sostenibilità”.

“La maggiore pressione turistica, cioè il rapporto tra presenze e residenti, ce l’ha proprio Lignano. A fronte di meno di 7mila abitanti, infatti, sono 55mila le presenze medie annue stimate. Con il picco di 180mila nella stagione estiva”, spiega Spagnolo, che è anche vicepresidente della II Commissione. “Abbiamo accolto con favore come Ufficio di presidenza della II Commissione la richiesta del Comune di Lignano Sabbiadoro durante la riunione allargata tenutasi il 14 marzo 2024 nel municipio lignanese. In quella sede i rappresentanti del G20 Spiagge, network nato nel 2018 che unisce i Comuni costieri turistici con almeno 1 milione di presenze turistiche annuali fino a raggiungere i 6 milioni, e meno di 65.000 residenti, ma mediamente 15mila, hanno evidenziato l’importanza di questo riconoscimento anche per definire al meglio il futuro delle coste italiane”, prosegue la consigliera leghista.

“Il riconoscimento giuridico dello status di Città balneare interessa numerose materie, tra le quali ordinamento degli enti locali, turismo, sicurezza e ordine pubblico, gestione dei rifiuti, gestione delle acque, gestione del demanio marittimo, tutela dell’ambiente e del territorio con particolare riferimento al contrasto all’erosione delle coste. Si tratta di materie generalmente rientranti nella competenza legislativa statale, ma che in qualche caso coinvolgono anche la competenza concorrente o esclusiva regionale, ferme le attribuzioni riservate alle Regioni a statuto speciale comprendenti le città balneari”, spiega Spagnolo, che esprime soddisfazione per la mozione approvata e conclude rilevando che “risulta importante questo riconoscimento giuridico e intendiamo come Commissione e come Regione fare quanto possibile per sollecitare e velocizzare questo riconoscimento”.