Turismo, presenze raddoppiate in due anni a Barcis

“Il forte incremento delle presenze turistiche, passate dalle 18 mila del 2023 alle oltre 28 mila del 2024, registrato dal Comune di Barcis, è un risultato che deriva anche dalle strategie di promozione messe in campo da PromoTurismoFVG e dall’ampliamento del comprensorio del Piancavallo, attuato con la legge regionale in materia di impianti a fine del 2022. Tutto ciò ha contribuito a garantire la destagionalizzazione dell’offerta turistica, con una maggiore fruizione dall’area montana durante l’intero arco dell’anno”.

Lo ha detto questa mattina l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, nel corso di un incontro, nella sede della Regione a Udine, con il sindaco di Barcis, Claudio Traina, e con l’assessore al Turismo, Marco Tinor.

I rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno confermato il trend di forte incremento, evidenziando come, negli ultimi dieci anni, le presenze turistiche nel centro montano della Valcellina sono quasi triplicate, passando dalle 11 mila alle oltre 28 mila di oggi.

L’assessore ha sottolineato come “le continue iniziative di promozione e sviluppo turistico messe in campo dalla Regione a favore della montagna, in particolare nel periodo post-Covid, stiano mostrando riscontri positivi, con numeri in forte crescita in tutti i poli montani regionali”. “È necessario proseguire – ha sostenuto l’esponente della Giunta regionale – nelle attività di marketing territoriale per valorizzare le piccole comunità locali all’interno dei comprensori montani, con una strategia di sistema”.

“Il nostro obiettivo – ha sottolineato Bini dialogando con i rappresentanti del Comune di Barcis – è rafforzare l’offerta turistica dell’outdoor, incentivando investimenti ed eventi legati al turismo lento e a pratiche sportive ed escursionistiche all’aria aperta. Questa tipologia di vacanza può diventare sempre di più elemento qualificante anche per Barcis e per l’intera area della Valcellina. Una strategia che può ispirarsi ad altre esperienze e a recenti progettualità che stanno mostrando risultati particolarmente confortanti in altre aree della regione”.