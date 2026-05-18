Turismo sostenibile, Sauris ottiene la certificazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sauris è da oggi ufficialmente destinazione turistica sostenibile: la Rete d’imprese Sauris-Zahre ha ricevuto in serata la certificazione che viene attribuita dal Global sustainable tourism council, organismo delle Nazioni Unite per l’Ambiente, e dall’Organizzazione mondiale del turismo per promuovere sostenibilità e responsabilità sociale nel turismo.

Sauris è la più piccola destinazione certificata in Italia, la seconda in Friuli Venezia Giulia dopo Tarvisio. In tutta Italia sono solo 21 le destinazioni.

Sempre oggi è stata inaugurata, a Sauris di Sotto, la nuova sede della Rete d’Imprese Sauris-Zahre. Obiettivo della Rete è valorizzare le aziende che operano sul territorio e che attraverso i propri prodotti e servizi contribuiscono a trasmettere storia, cultura e autenticità di un luogo unico e straordinario: valori cardine, non negoziabili.