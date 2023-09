Tutto pronto alla Fiera di Udine la settantesima edizione di Casa Moderna

Nel quartiere-campus, interessato in questi ultimi anni da diversi interventi di riqualificazione assistiti dai finanziamenti regionali, si stanno ultimando i lavori per la realizzazione del nuovo piazzale d’ingresso, opera che sarà terminataproprio per l’inaugurazione di Casa Moderna 70, fissata per sabato 30 settembre, alle 11.30, alla presenza del presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga.

“Casa Moderna – ha precisato Antonio Di Piazza, presidente di Udine e Gorizia Fiere, nel corso della presentazione – non si è mai fermata o arresa: l’unica eccezione nel 1966 quando, per indisponibilità di spazi nella Udine di quel tempo, non venne realizzata e per questo è corretto parlare di 70 edizioni e non di 70 anni. Nemmeno gli anni terribili del Covid hanno impedito lo svolgimento della manifestazione che, non senza difficoltà e apprensioni, è stata l’unica fiera del settore in Italia a svolgersi ugualmente sperimentando anche una sezione digitale. Nel 2003, in occasione del 50°, Casa Moderna ha attraversato la trasformazione dell’Ente in SpA. Oggi Udine e Gorizia Fiere si pone sulla mutata realtà esterna con il nuovo assetto voluto dall’Assemblea dei soci nell’aprile 2022: il Campus multifunzionale, piattaforma del Friuli centrale a disposizione delle istituzioni, delle imprese e delle persone per ridisegnare il nuovo assetto di sviluppo della Fiera a servizio di Udine e del Friuli Venezia Giulia. Il mio ringraziamento – ha proseguito il presidente della Fiera – va ai partner e gli sponsor che hanno rinnovato la loro fiducia in questo evento, ma va soprattutto agli espositori, a quelli presenti e anche a quelli che purtroppo hanno dovuto rinunciare a questa grande opportunità a causa dei danni subiti in azienda e provocati dai nubifragi dell’ultimo periodo”.

“Casa Moderna è e resta la fiera più importante del territorio e anche quest’anno, tagliando il più che significativo traguardo del 70 anni, si appresta a mostrarci i tanti volti dell’abitare, nei suoi cambiamenti che sono specchio di quelli che la tecnologia e i movimenti geopolitici, a livello globale e locale, apportano alla nostra società – ha affermato Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, socio di riferimento della Spa fieristica e partner principale della manifestazione -. Il contesto è quello di un’economia che sempre più e sempre più velocemente si sta terziarizzando. E i numeri lo avvalorano. Il sistema-casa in Fvg è una realtà multiforme, che il Centro studi della Camera di Commercio Pordenone-Udine ha mappato in 19.270 nel 2023 (dato al 30 giugno). E sono un sistema che sostanzialmente regge tra pre e post Covid: i dati Cciaa registrano un +0,7% rispetto al 30 giugno 2018, anche se in lieve contrazione nell’ultimo anno. Casa Moderna ci dà conto, emotivamente e con la passione e l’impegno di tanti imprenditori, di tutto ciò che questi numeri ci riportano anno dopo anno. L’augurio è che sia un’edizione di successo e di fiducia nel futuro, un futuro a cui guarda con spirito innovativo da sempre ma in particolare in questi anni”.

Alla presentazione è intervenuta anche Alberta Gervasio, Presidente di CiviBank Società Benefit, principale sponsor di Casa Moderna: “Questa partnership – ha sottolineato – rappresenta il rinnovato impegno di CiviBank nei confronti del territorio, delle imprese e delle famiglie. La Fiera Casa Moderna è un’eccellenza locale che ha saputo, anno dopo anno, confermarsi appuntamento imperdibile grazie alla presentazione delle migliori soluzioni d’arredo per interni ed esterni e non solo, dando lustro alla Fiera, alle aziende e ai prodotti del territorio. Il valore riconosciuto a tutti i livelli di questa iniziativa, non poteva essere trascurato dalla nostra Banca, sensibile alle forme più valide ed efficaci di sviluppo economico, sociale e ambientale: i consulenti CiviBank saranno infatti presenti anche in Fiera per illustrare vantaggi e soluzioni ideali per acquisto, ristrutturazione, efficienza energetica dell’immobile e rinnovo dell’arredamento”.

(Foto: ufficio stampa Udine Gorizia Fiere)