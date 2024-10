Udine: cala il costo della vita

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Inflazione, a Udine diminuisce il costo della vita. Lo ha certificato l’ufficio statistico di palazzo D’Aronco. Secondo i suoi calcoli a settembre c’è stato, rispetto ad agosto, un raffreddamento dei prezzi: meno 0,7%. Rispetto al settembre 2023, però, c’è stata una crescita inflattiva dello 0,7%.

A determinare tale situazione non è stato il carrello della spesa. Rispetto a un mese fa, infatti, per riempirlo ci vuole un esborso dello 0,6% in più. La diminuzione dei prezzi di pane, latte e derivati è stata più che compensata dall’aumento di frutta e verdura.

A calare in maniera significativa sono stati invece i carburanti (-3,4%), i viaggi aerei (-21,3%), i pacchetti vacanza (-15,8%), le strutture ricettive (-13%) e i servizi ricreativi e sportivi (-6,8%).