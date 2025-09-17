  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 17 Settembre 2025
Economia

Udine capitale europea dell’innovazione digitale

Dal 23 settembre al 1° ottobre 2025, la città ospiterà la finale nazionale delle Olimpiadi Italiane di Informatica e le Olimpiadi Balcaniche di Informatica, promosse da AICA e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

Udine e il Friuli Venezia Giulia si apprestano a diventare protagonisti di un doppio appuntamento di rilievo nazionale e internazionale nel campo dell’innovazione digitale con particolare riguardo alle nuove generazioni: dal 23 settembre al 1° ottobre 2025 la città ospiterà infatti la finale nazionale delle Olimpiadi Italiane di Informatica (OII) e delle Olimpiadi Balcaniche di Informatica (Balkan Olympiad in Informatics – BOI).

Un duplice evento reso possibile dalla consolidata collaborazione tra AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico e il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), e il coinvolgimento di scuole, istituzioni e aziende del territorio, con l’obiettivo comune di promuovere la cultura informatica e valorizzare le eccellenze giovanili nel campo delle tecnologie digitali.

“AICA è lieta di portare le Olimpiadi Italiane di Informatica e le Olimpiadi Balcaniche di Informatica in Friuli Venezia Giulia. In quanto udinese c’è in me ulteriore orgoglio. Questi eventi non sono solo semplici competizioni, ma laboratori per preparare studentesse e studenti alle sfide del domani e costruire una società basata sulle competenze. Udine diventerà per svariati giorni la capitale dell’incontro tra digitale, giovani talenti ed esperti: molti professionisti ICT, infatti, saranno presenti per condividere con i ragazzi le loro esperienze e porteranno inoltre le loro riflessioni nel 61 Congresso AICA che si svolgerà negli stessi giorni, coinvolgendo nomi prestigiosi di Istituzioni, mondo della Formazione e Imprese. Oltre 500 persone arriveranno in Friuli Venezia Giulia, facendo di questi eventi anche un’occasione di promozione della nostra regione” commenta il Presidente di AICA, Antonio Piva.

