Udine, crescono le compravendite immobiliari in provincia, diminuiscono in città

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Mercato immobiliare in crescita in tutta la provincia di Udine, ma minori transazioni per quanto riguarda l’area cittadina.

E’ quanto emerso stamane, in occasione del tradizione Borsino immobiliare della FIAIP, che ha riunito agenti del settore e imprenditori per svelare dati e andamenti relativi al 2024.

Il report ha delineato una stagione positiva per i comuni dell’hinterland, dove la crescita nella vendita di immobili, in particolare delle prime case è aumentata del 6,5%, soprattutto da parte di giovani, per immobili di costo compreso tra gli 80.000 e i 150.000 euro. A questo si è accompagnato il decremento, pari al 2% delle vendite nell’area cittadina, anche a causa di una crescita dei canoni, conseguente soprattutto alla limitata offerta e alle maggiormente richieste locazioni brevi.