Udine: dopo 50 anni chiuderà i battenti il mitico ‘Portobello’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Udine lo conoscono un po’ tutti. Dagli amanti del vintage ai clienti alla ricerca di vestiti particolari per serate occasionali. Da chi deve rifarsi il guardaroba non spendendo capitali alle compagnie teatrali in cerca di vestiti di scena a buon prezzo. Posto in un angolo di viale Ungheria, al civico 42, ha accompagnato per 50 anni le vite degli udinesi, dei militari e degli studenti in arrivo in città.

Stiamo parlando del negozio di vestiti usati ‘Portobello’, il primo di questo genere ad aprire i battenti a Udine, gestito dal goriziano Armando Celoro. Il commerciante ha deciso di chiudere i battenti dopo trent’anni di onorata attività e dopo cinquanta anni di storia per l’insegna, aperta dai genitori nel 1975 a Gorizia, e poi traferita a Udine nel 1978, rilevando gli spazi del negozio concorrente, aperto nel 1975 con l’insegna ‘Frip’.

Portobello è un baule di merce a buon prezzo, tutta sanificata e controllata, , nato per ridare vita ad acquisti sbagliati, a vestiti scartati o poco usati. Per chi sa scegliere, sono tante le chicche nascoste tra i capi di abbigliamento un po’ ammassati. Tra questi, anche abiti di marca.

Il mercato è cambiato, ha spiegato a Telefriuli Armando, e ora i clienti sono più abituati ad usare App come Vinted o a frequentare boutique vintage, dove il gusto per il retrò viene fatto pagare a caro prezzo. “Il primo grande contraccolpo lo abbiamo accusato negli anni ’90, con l’arrivo nei negozi della prima merce cinese. Ma oggi, i grandi competitor di Portobello sono altri, ovvero i mercatini organizzati in molti quartieri a cadenza mensile – spiega l’esercente -. Il mio negozio non è più un punto di riferimento come una volta, proprio a causa della concorrenza di questi mercatini domenicali, dove la merce arriva dagli sgomberi e viene venduta a pochi euro. E’ impossibile competere con chi ha questa distribuzione e non ha i costi di una attività come la mia”.

Durante i tre decenni trascorsi in viale Ungheria, Armando ha visto cambiare radicalmente il quartiere di Udine, ora inserito nella zona denominata Borgo Stazione. “Oramai – sottolinea Armando Celoro, sempre più convinto di chiudere l’attività e di non affittarla -, i commercianti fanno sempre più fatica, i clienti sono pochi e la zona è poco frequentata dagli italiani”.