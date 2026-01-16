Udine, firmato primo accordo su welfare aziendale per caregiver

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Bluenergy ha firmato un accordo di secondo livello con le organizzazioni sindacali, introducendo nuove tutele per i dipendenti con responsabilità di cura familiare.

Dal primo gennaio 2026 saranno previste quattro giornate annue di permesso retribuito aggiuntivo, interamente a carico dell’azienda, per i lavoratori caregiver.

Un’intesa tra le prime a livello nazionale, che rafforza la conciliazione tra vita e lavoro e risponde ai cambiamenti sociali e demografici in atto.

L’accordo è stato accolto positivamente anche dai sindacati, che lo definiscono un passo concreto verso un welfare aziendale più inclusivo e attento ai bisogni reali delle persone.