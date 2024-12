Udine, aperto oggi Ice Park per trascorrere le feste sul ghiaccio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo il grande successo della prima edizione, da oggi torna nella magnifica cornice di piazza primo paggio, la pista di pattinaggio su ghiaccio di Udine Ice Park. La pista, con i suoi 1200 metri quadri di ampiezza, rimarrà aperta fino al 12 gennaio. Si potrà pattinare ogni giorno dalle 14.30 alle 20, nei prefestivi dalle 14 alle 20, mentre nei festivi l’apertura dei cancelli sarà alle ore 10, con la chiusura prevista sempre alle ore 20. Quest’anno, l’iniziativa si arricchisce di nuove attrazioni, trasformando una delle piazze più iconiche del centro udinese in un vero villaggio del Natale, con un mercatino, divertimento per più piccoli e, novità delle feste 2024/2025, la Christmas Arena, con il suo esclusivo musical natalizio. Per festeggiare l’arrivo del 2025 i festeggiamenti torneranno a popolare Giardin Grande, come da tradizione, la sera del 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, accompagnando gli udinesi in festa nelle prime ore del nuovo anno a suon di musica e divertimento. A partire dalle ore 21, la festa si accenderà con i suoni di DJ Enzo Zippo, pronti a riscaldare l’atmosfera e a far ballare tutti in attesa del conto alla rovescia di mezzanotte. Non mancherà, nemmeno quest’anno allo scoccare della mezzanotte, il coinvolgente spettacolo pirotecnico con gli ormai consueti, fuochi “gentili”, caratterizzati da una gittata più bassa e meno impattante rispetto ai tradizionali fuochi d’artificio.