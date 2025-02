Udine in cioccolato, in centro città la grande Fiera del Cioccolato Artigianale

Per dieci giorni sarà “dolcissimo” passeggiare a Udine. Il centro storico del capoluogo friulano dal 28 febbraio al 9 marzo 2024 ospiterà la XVI edizione della manifestazione “Udine in Cioccolato-CioccolatiAmo”, la fiera dedicata ai dolci e al cioccolato con molti eventi collaterali dedicati alla presentazione dell’arte cioccolatiera in cui i Maestri cioccolatieri illustreranno ai visitatori – e in particolare agli alunni delle scuole primarie – il procedimento per la preparazione di quello che i Maya definivano il “cibo degli dei” per far meglio conoscere e apprezzare i loro prodotti di alta qualità.

L’annuale appuntamento, organizzato da Flash Srl. con il patrocinio del Comune di Udine, troverà collocazione in una tensostruttura riscaldata, aperta dalle 10.00 alle 22.00, dove, anche in caso di maltempo si potrà assaggiare, ammirare e acquistare tutto quanto ruota attorno al prelibatissimo mondo del cioccolato artigianale.

Espositori selezionatissimi provenienti da tutta Italia per quattro giorni proporranno infatti al pubblico di tutte le età tutte le possibili declinazioni del cioccolato: praline, tavolette, spezzati, dragées, creazioni artigianali e artistiche di cioccolato fondente purissimo, tartufi, dolci lievitati a base di cioccolato, liquori, frutta tuffata nel cioccolato fondente e al latte e creme spalmabili con particolare attenzione anche per i celiaci e per la cultura vegana.

Nei giorni di apertura della manifestazione si alterneranno all’interno della struttura maestri cioccolatieri che daranno vita a golosi Show Cooking preparando dolci e prodotti al cioccolato. Inoltre, nella Ciokoschool, svolgeranno attività didattica per i bambini e gli alunni delle scuole.

La manifestazione, che tradizionalmente si propone di dare risalto alla preparazione artigianale dei dolci e dei prodotti al cioccolato, potrà contare anche in questa edizione sulla presenza di Laboratori Choco Lab e Choco Play, degustazioni, corsi, presentazioni di libri, convegni e incontri con gli esperti del settore, puntando l’attenzione sulla qualità delle materie prime utilizzate.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre possibile visitare la 1^ Fabbrica Culturale del Cioccolato Itinerante in Europa che presenterà in un unico contesto, all’interno della Ciokoschool, la storia, la tecnologia produttiva, il profilo sensoriale e la lavorazione del cacao, che avverrà in 5 fasi.

La Ciokoschool darà grande spazio alla parte educativa – offrendo intrattenimento didattico per tutti i presenti e per gli alunni delle scuole primarie, secondarie e istituti alberghieri dietro prenotazione – con cenni storici sul cacao e l’illustrazione di tutte le fasi lavorative: dalla raccolta alla trasformazione delle fave di cacao, concludendo il percorso con la produzione di praline o tavolette che saranno distribuite ai partecipanti.

Ospite della manifestazione sarà il Pasticcere Cioccolatiere Federico Anzellotti (Campione del mondo a squadre Juniores, considerato nel 2021 uno tra i primi 5 pasticceri al mondo, Ambasciatore italiano del Gusto e protagonista della serie televisiva su Amazon Prime “Emozioni Italiane” legata al mondo della pasticceria) che sabato 8 marzo preparerà e farà assaggiare un “dolce a sorpresa” in onore di tutte le donne.

Saranno inoltre proposti Show Cooking con i Maestri Cioccolatieri Fausto Ercolani e Enzo di Buono e la Pastry Chef Alexe Aurora.

Venerdì 28 febbraio parteciperà all’inaugurazione, prevista per le ore 12.00 alla presenza delle Autorità, Willy Wonka, che sarà poi presente per tutta la giornata sabato 1° marzo, sabato 8 marzo, domenica 2 marzo e domenica 9 marzo per allietare tutti i visitatori.

Il giornalista Stanislao Liberatore, esperto enogastronomico e sommelier, seguirà tutti gli Show Cooking deliziando il pubblico con i suoi interventi e commentandoli venerdì 28 febbraio, sabato 1° marzo, domenica 2 marzo e domenica 9 marzo.

Da lunedì 3 marzo a venerdì 7 marzo dalle ore 9:30 alle ore 13:00 la Ciokoschool ospiterà le scuole primarie e secondarie udinesi con un percorso didattico sulla storia e sulla tecnica produttiva del cacao e tutti i pomeriggi dalle ore 15:00 alle ore 19:00 la Ciokoschool sarà sempre aperta per accogliere adulti e bambini che potranno seguire dei brevi corsi pratici e teorici sul cacao e sul cioccolato.

Nella giornata di Martedì Grasso, 4 marzo è prevista infine la “Pesata della mascherina più bella” con la relativa premiazione della maschera vincitrice.

L’ingresso alla Fiera del cioccolato artigianale è libero.

Programma culturale e informativo 2025

Venerdì 28 febbraio

Ore 10:00 Apertura stand del cioccolato

Ore 12:00 Inaugurazione con Willy Wonka alla presenza delle Autorità



Il giornalista Stanislao Liberatore, esperto enogastronomico e sommelier, seguirà tutti gli Show Cooking deliziando il pubblico con i suoi interventi e commentandoli

Ore 11:00/13:00: “Dalle fave di cacao al cioccolato”: Dimostrazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato con una classe dell’Istituto alberghiero di Udine a cura di Fausto Ercolani dell’azienda “L’Artigiano Perugino” di Perugia



15:00/16:00 “Come fare una pralina a casa”: Show Cooking a cura di Enzo di Buono dell’azienda “Dolciaria Di Buono” di Catania



Dalle ore 16:00 alle 19:00 Laboratorio per i bambini e adulti “M’impasto di cioccolato” a cura del Maestro Cioccolatiere Fausto Ercolani



Ore 22:00 Chiusura stand

Sabato 1° marzo

Ore 10:00 Apertura stand del cioccolato

Per tutta la giornata Willy Wonka allieterà con la sua presenza tutti i visitatori

Il giornalista Stanislao Liberatore, esperto enogastronomico e sommelier, seguirà tutti gli Show Cooking deliziando il pubblico con i suoi interventi e commentandoli



Ore 10:00/11:00 Percorso Educativo all’interno della Ciokoschool: “Cenni storici sul cacao e tecnologia produttiva”



11:00/13:00 Show Cooking con la Pastry Chef Alexe Aurora: “Temperaggio del cioccolato e produzione di cioccolatini” con successiva degustazione



Ore 15:00/16:00 “Dalle fave di cacao al cioccolato”: Dimostrazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato a cura di Fausto Ercolani dell’azienda “L’Artigiano Perugino” di Perugia

Ore 16:00/17:30 la Pastry Chef Alexe Aurora insegnerà ai presenti come preparare l’originale dolce Tiramisù



Ore 17:30/19:30 Show Cooking – Corso aperto a tutti: “Tecniche di preparazione di praline” a cura del Maestro Cioccolatiere Enzo di Buono e della Pastry chef Alexe Aurora



Ore 23:00 Chiusura stand

Domenica 2 marzo

Ore 10:00 Apertura stand del cioccolato

Per tutta la giornata Willy Wonka allieterà con la sua presenza tutti i visitatori

Il giornalista Stanislao Liberatore, esperto enogastronomico e sommelier, seguirà tutti gli Show Cooking deliziando il pubblico con i suoi interventi e commentandoli

Ore 10:00/11:00 Percorso Educativo all’interno della Ciokoschool: “Cenni storici sul cacao e tecnologia produttiva”

Ore 11:00/13:00 Show Cooking con la Pastry Chef Alexe Aurora: preparazione e degustazione della torta Sacher

Ore 15:00/18:00 “Dalle fave di cacao al cioccolato”: Dimostrazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato” a cura di Fausto Ercolani dell’azienda “L’Artigiano Perugino” di Perugia e contestuale dimostrazione di “Temperaggio e produzione di cioccolatini” con la Pastry Chef Alexe Aurora

Ore 17:30/18:30 Show Cooking – Corso aperto a tutti: “Tecniche di preparazione di praline” a cura del Maestro Cioccolatiere Enzo di Buono dell’azienda “Dolciaria Di Buono” di Catania



Ore 23:00 Chiusura stand

Da lunedì 3 marzo a venerdì 7 marzo

Dalle ore 9:30 alle ore 13:00 la Ciokoschool ospiterà le scuole primarie e secondarie udinesi con un percorso didattico sulla storia e sulla tecnica produttiva del cacao e tutti i pomeriggi dalle ore 15:00 alle ore 19:00 la Ciokoschool sarà sempre aperta per accogliere adulti e bambini che potranno seguire dei brevi corsi pratici e teorici sul cacao e sul cioccolato

Martedì 4 marzo

“Pesata della mascherina più bella” e premiazione della maschera vincitrice

Sabato 8 marzo

Ore 10:00 Apertura stand del cioccolato

Per tutta la giornata Willy Wonka allieterà con la sua presenza tutti i visitatori

Ore 10:00/11:00 Percorso Educativo all’interno della Ciokoschool: “Cenni storici sul cacao e tecnica produttiva”

Ore 11:00/13:00 Show Cooking con il Pasticcere Cioccolatiere Federico Anzellotti (Campione del mondo a squadre juniores, Ambasciatore italiano del gusto e considerato nel 2021 uno tra i primi 5 pasticceri al mondo, protagonista della serie televisiva su Amazon “Emozioni Italiane” legata al mondo della pasticceria) “Preparazione e degustazione di un dolce a sorpresa” in onore di tutte le donne

Ore 15:00/17:00 Show Cooking di Federico Anzellotti con degustazione sensoriale guidata di cioccolato monorigine sudamericano

Ore 17:30/ 19,30 Show Cooking – Corso aperto a tutti: “Tecniche di preparazione di praline” a cura del Maestro Cioccolatiere



Ore 23:00 Chiusura stand

Domenica 9 marzo

Ore 10:00 Apertura stand del cioccolato

Per tutta la giornata Willy Wonka allieterà con la sua presenza tutti i visitatori

Il giornalista Stanislao Liberatore, esperto enogastronomico e sommelier, seguirà tutti gli Show Cooking deliziando il pubblico con i suoi interventi e commentandoli

Ore 10:00/11:00 Percorso Educativo all’interno della Ciokoschool: “Storia e degustazione del cioccolato di Modica Igp”

Ore 11:00/16:00 Si susseguiranno vari Show Cooking a cura dell’Associazione Italiana Cuochi

Ore 17:00/18:00 “Dalle fave di cacao al cioccolato”: Dimostrazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato a cura di Fausto Ercolani dell’azienda “L’Artigiano Perugino” di Perugia e contestuale dimostrazione di “Temperaggio e produzione di cioccolatini”

Ore 18:00/19:30 Show Cooking – Corso aperto a tutti: “Tecniche di preparazione di praline” a cura del Maestro Cioccolatiere Enzo di Buono dell’azienda “Dolciaria Di Buono” di Catania

Ore 20:00 Chiusura stand