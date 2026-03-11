  • Aiello del Friuli
mercoledì 11 Marzo 2026
Economia

Udine, inaugurati 76 alloggi social housing nell’ex caserma Osoppo

Gli appartamenti, realizzati dal Fondo Housing Sociale FVG, sono destinati a offrire soluzioni abitative accessibili e nuovi servizi per il quartiere
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono stati inaugurati oggi a Udine, 76 nuovi alloggi sociali nell’ambito di un intervento complessivo che ha interessato l’intera area dell’ex Caserma Osoppo, di proprietà del Comune di Udine.

Gli appartamenti sono sati realizzati dal Fondo Housing Sociale FVG, gestito da Finint Investments (Gruppo Banca Finint), che ha come principale sottoscrittore il Fondo Investimenti per l’Abitare, gestito da CDP Real Asset SGR (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, banche del territorio e investitori privati.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio intervento denominato “Experimental City”. Nell’area dell’ex Caserma Osoppo, infatti, è sorto un nuovo quartiere urbano, aperto alla città e pensato per integrare servizi, scuola, sport, social housing e verde pubblico. Il progetto, sostenuto da fondi Experimental City, PNRR, investimenti pubblici e privati, trasforma oltre 11 ettari di area dismessa in uno dei principali interventi di rigenerazione urbana degli ultimi anni.

Le nuove residenze sono state inaugurate nel corso di un evento aperto dal Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. Hanno partecipato: Andrea Zini, Assessore comunale alla Pianificazione Territoriale; Cristina Amirante, Assessore regionale alle infrastrutture e territorio; Lidia Rotondi, Fund Manager – Housing & Urban Regeneration di Finint Investments; Livio Cassoli, Responsabile Fondo Investimenti per l’Abitare di CDP Real Asset SGR; Ezio Micelli, Professore di Economia Immobiliare presso l’Università Iuav di Venezia, membro del Housing Advisory Board UE per l’emergenza abitativa e Piero Petrucco, Vicepresidente ANCE e Amministratore delegato  di ICOP S.p.A (impresa che ha sviluppato l’iniziativa).

Nel dettaglio, i lavori hanno riguardato un’area di 11.500 mq di superficie grazie ad un investimento complessivo di 12 milioni di euro.

Delle 76 unità abitative, 20 sono dotate di una camera, 42 di 2 camere e 14 di 3 camere, tutte di nuova costruzione e parte di un edificio di quattro piani (più un piano interrato) composto da sei diversi blocchi. Tutti gli appartamenti sono dotati di posto auto scoperto e cantina di pertinenza.

Per la realizzazione della struttura sono stati seguiti i più elevati criteri di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alla qualità realizzativa degli immobili appartenenti alla classe A3, anche grazie alla presenza di un impianto fotovoltaico in copertura. Completano la dotazione, due sale sociali e un ampio spazio esterno a giardino pensati per promuovere la condivisione degli spazi e la creazione della comunità dei residenti. Tra gli interventi più rilevanti del progetto “Experimental City”, oltre al nuovo complesso di alloggi, figurano i futuri uffici regionali – Centro per l’Impiego e Organismo Pagatore – e il nuovo polo dell’infanzia di via Adige, finanziato con fondi PNRR e progettato per accogliere complessivamente 180 bambini. Sono già completati anche i nuovi impianti sportivi, pensati come spazio di aggregazione per il quartiere e per l’intera città, con quattro campi dedicati a tennis, pallavolo, basket e calcetto, una palestra polifunzionale, area gioco interna, spogliatoi e tribuna da 196 posti. Uno degli elementi più significativi della trasformazione è inoltre il nuovo parco urbano di oltre 13.000 metri quadrati, che ospiterà anche una piazza semicircolare per eventi, un’area giochi inclusiva e nuovi spazi verdi attrezzati.

I risultati del Fondo Housing Sociale FVG

Il Fondo Housing Sociale FVG conferma il proprio impegno nel promuovere modelli abitativi accessibili, sostenibili e socialmente innovativi, in linea con le politiche regionali e con gli obiettivi del Programma Regionale di Housing Sociale. La convenzione, firmata dal Comune di Udine, regola la destinazione sociale degli alloggi, prevedendo locazione e vendita convenzionata, criteri trasparenti di assegnazione e il mantenimento della funzione abitativa sociale nel tempo.

Con i nuovi 76 alloggi dell’iniziativa ex Osoppo, il Fondo completa il programma di realizzazione di 650 residenze previste nell’ambito di 19 iniziative su tutto il territorio regionale. Nel dettaglio, fanno parte del piano: 27 unità a Maniago (PN), 53 unità a Pordenone, 15 unità a Pasiano di Pordenone (PN), 32 unità a Remanzacco (UD), 139 unità a Trieste, 278 unità a Udine, 20 unità a Lignano Sabbiadoro (UD), e 67 unità a Monfalcone (GO) e 19 unità a Pasian di Prato (UD).

Inoltre, in considerazione dei risultati ottenuti dal Fondo la Regione FVG ha sottoscritto ulteriori 10 milioni di nuove risorse, che amplieranno ulteriormente il patrimonio del Fondo di circa 60 residenze aggiuntive, attraverso progetti aggiuntivi che si prevede di completare entro il 2028.

Tariffe e condizioni di accesso

Dei 76 alloggi realizzati, 61 saranno proposti in locazione, anche con facoltà di riscatto, e 15 in vendita convenzionata immediata. I canoni di locazione proposti partono da 425 euro al mese, mentre gli alloggi in vendita sono disponibili a partire da 130mila euro.

Sia gli alloggi in locazione a canone convenzionato che in vendita immediata convenzionata sono riservati ai possessori dei requisiti per l’accesso all’edilizia convenzionata. Nello specifico: cittadini italiani o UE, ovvero dotati di regolare permesso di soggiorno se extra UE; residenti o lavoratori in FVG; non in possesso di altre abitazioni in proprietà; con un indicatore ISEE non superiore a 45mila euro.

Inoltre, in base agli accordi trilaterali sottoscritti dal Fondo con il Comune di Udine e la Questura di Udine, una quota degli alloggi disponibili potrà essere assegnata a favore di dipendenti della Polizia di Stato in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Sarà possibile presentare la manifestazione di interesse per la locazione convenzionata e/o l’acquisto a prezzi convenzionati sul sito https://housingsocialefvg.it/; per maggiori informazioni [email protected].

Con l’occasione, sarà possibile per gli interessati alla locazione e/o acquisto convenzionati, presentare la propria manifestazione non solo per i nuovi alloggi presentati oggi e realizzati presso l’iniziativa ex Caserma Osoppo, ma anche per tutte le altre unità abitative convenzionate disponibili sul territorio del comune di Udine e realizzate dal Fondo. Il Fondo ha incaricato quale soggetto che fungerà da Gestore Sociale la Società Consortile C.A.S.A. FVG.

