Il Comune di Udine tende la mano ai cittadini e riporta il buonumore soprattutto in centro, con due novità che stanno per essere attuate: il ritorno del mercato in piazza XX settembre dal primo dicembre e il ripristino della linea 1 in via Aquileia. Il vicesindaco Alessandro Venanzi fa il quadro della situazione. GUARDA IL VIDEO