Udine, novità per Luna Park e Fiera di Santa Caterina

ll luna park d’autunno tornerà allo stadio Friuli, mentre la fiera di Santa Caterina in piazza Primo Maggio consentirà l’utilizzo del parcheggio in struttura. Sono queste le due importanti novità che la giunta De Toni ha approvato riguardo le manifestazioni che si tengono tradizionalmente tra ottobre e novembre in città. Il primo cambiamento prevede lo spostamento delle attrazioni del Luna Park da piazza Primo Maggio allo Stadio Friuli, dove occuperanno tra il 9 ed il 24 novembre prossimi gli spazi del parcheggio ospiti sfruttando il periodo di pausa dagli impegni calcistici ufficiali dell’Udinese. La seconda novità riguarda la fiera di Santa Caterina: gli stalli dedicati agli stand di vendita da quest’anno saranno in tutto 182, e occuperanno l’intera ellisse di Giardin Grande senza però continuare su viale della Vittoria e senza impedire quindi il traffico veicolare e l’accesso al parcheggio interrato di Piazza Primo Maggio, che sarà dunque pienamente accessibile.

“Abbiamo trovato – commenta il Vicesindaco e assessore al turismo Alessandro Venanzi – una soluzione per organizzare al meglio le due manifestazioni che tradizionalmente accompagnano la nostra città nel periodo autunnale”. GUARDA IL VIDEO