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venerdì 15 Maggio 2026
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Economia

Udine ospita “Road to New Industries”

50 studenti sfidano AI e innovazione digitale con le aziende del territorio
Alfonso Di Leva
Autore: Alfonso Di Leva

Si è concluso il 14 maggio, presso la sede di Fondazione Friuli in Via Gemona 1 a Udine, l’Hackathon “Road to New Industries”, la prima competizione di innovazione applicata organizzata da Intesa Sanpaolo e Clover Venture. Cinquanta studenti universitari e giovani talenti del territorio hanno lavorato per un’intera giornata su sfide reali proposte da quattro aziende locali, sviluppando soluzioni concrete attraverso intelligenza artificiale e tecnologie digitali emergenti.

L’evento, tenuto sotto la moderazione di Luca Calligaris, ha riunito in un unico contesto il mondo accademico, l’imprenditoria locale e le istituzioni del Friuli Venezia Giulia, segnando un punto di riferimento per l’ecosistema di innovazione regionale.

Le aziende, le sfide, il metodo

Le quattro realtà imprenditoriali coinvolte (tra cui Zanutta, Vitesy e Busforfun) hanno presentato in apertura le proprie sfide aziendali. I cinquanta partecipanti, selezionati su candidatura dopo una comunicazione congiunta con l’Università degli Studi di Udine, sono stati suddivisi in quattro team multidisciplinari.

Ogni team ha lavorato affiancato da mentor junior (giovani con esperienza imprenditoriale e già protagonisti di hackathon firmati Clover Venture) e mentor senior (imprenditori under 30, founder di startup), oltre che da un referente aziendale diretto per ciascuna sfida.

I vincitori

Il team vincitore è il Team EonIA, che ha risposto alla sfida di Busforfun sviluppando e-vento: una piattaforma digitale che si integra con il gestionale aziendale per orchestrare in tempo reale i viaggi organizzati in bus. La soluzione elimina la dipendenza da carta, telefonate e gruppi WhatsApp: i passeggeri ricevono aggiornamenti istantanei sul proprio smartphone, il boarding avviene tramite QR code e il tour manager gestisce comunicazioni e anomalie da un’unica dashboard centralizzata.

La soluzione ha convinto la giuria, composta da Luciano Nonis (Direttore Fondazione Friuli), Giuseppe Serra (Professore Ordinario presso l’Università di Udine) e Paolo Licata (CEO & Founder di Clover Venture).

Il Premio Social invece, dato al team che è riuscito a fare il miglior contenuto sulla piattaforma di LinkedIn durante l’evento, è stato assegnato al team Token Economics.

“Ho iniziato a fare impresa in Friuli a 21 anni, e per costruire un contesto di persone ambiziose e che volessero davvero cambiare questo territorio, ho dovuto girare il mondo. Poterlo riportare oggi qui, insieme ai leader e ai talenti del Friuli, è un onore. Clover Venture esiste per semplificare l’accesso a competenze e tecnologie: siamo un punto di connessione tra startup, talenti formati e aziende radicate nel territorio. Questo hackathon è la dimostrazione concreta che quel cambiamento è già in corso.”
Paolo Licata, CEO & Founder, Clover Venture”

“Intesa Sanpaolo, attraverso la Banca dei Territori, accompagna i giovani nel loro percorso di crescita personale e professionale, con strumenti dedicati allo studio, alla formazione e all’accesso alla casa e partecipando ad iniziative come Road to New Industries, che mettono in contatto talenti, imprese e innovazione. Si tratta di progetti di valore che offrono ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi con sfide reali e sviluppare competenze sempre più richieste dal mercato, dall’intelligenza artificiale al digitale. Nel nostro modo di fare banca, favoriamo il dialogo tra università, startup e aziende per contribuire alla crescita di un ecosistema dinamico, capace di attrarre competenze e generare nuove opportunità per le comunità.” –
Cristina Cipiccia, Direttrice Regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo

Il supporto istituzionale

I saluti istituzionali finali hanno visto la partecipazione di Fabio Passon della Camera di Commercio Pordenone-Udine e di Giorgio Albertini, Prorettore dell’Università di Udine, a testimonianza del radicamento territoriale dell’iniziativa.

La proclamazione del team vincitore è stata affidata alla dott.ssa Cristina Cipiccia, Direttrice Regionale Veneto Est e FVG di Intesa Sanpaolo.

Chi ha reso possibile l’evento

Oltre ad Intesa Sanpaolo e Clover Venture, l’hackathon è stato reso possibile grazie a: Fondazione Friuli (location) e l’Università degli Studi di Udine (studenti partecipanti).

Editoriale il Friuli s.r.l.

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Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

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