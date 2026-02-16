Udine, piano energia: interventi su 193 edifici comunali

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Meno consumi, meno emissioni e più comfort negli edifici pubblici di Udine.
Entra nel vivo il piano di riqualificazione energetica promosso dal Comune insieme a Hera Servizi Energia, che interessa 193 strutture tra scuole, impianti sportivi, uffici e luoghi di cultura. L’obiettivo è ridurre i consumi del 15,3 per cento grazie a un investimento complessivo di 8,7 milioni di euro.
A tre anni dall’avvio, il programma ha già raggiunto l’85 per cento degli interventi e prevede il completamento entro i primi mesi del 2027.
Tra le principali azioni, la sostituzione dei generatori di calore, l’isolamento degli edifici, nuovi impianti fotovoltaici e sistemi di monitoraggio e telecontrollo dei consumi.