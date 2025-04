Udine più verde: iniziata la piantumazione di oltre 800 alberi

E’ stata presentata oggi in via Corgnali a Paparotti la seconda fase del progetto di piantumazione urbana che prevede la messa a dimora di 833 nuovi alberi in città. Piantumazioni che saranno utili anche a sostituire alberi malati o morti, rimossi negli scorsi mesi. In via Corgnali ecco 35 nuove piante in una via in cui ne erano state tolte 17 pericolanti. L’intervento di piantumazione generale prevede 730 nuovi alberi lungo 100 metri tra strade, viali e rotonde, mentre un altro centinaio troverà posto in aree verdi e nei giardini scolastici. Per garantire la massima riuscita del progetto, il Comune adotterà una serie di misure rivolte a favorire l’attecchimento e la crescita delle nuove piante. Sarà anche attivato un servizio di manutenzione specifico per i primi due anni, con interventi di irrigazione, potature ed eventuale sostituzione delle piante che non attecchiranno al terreno.