A Udine, Pordenone, Gemona, Gorizia porte aperte ai futuri studenti

Il 10, 11 e 16 luglio l’Ateneo friulano organizza a Udine, Pordenone, Gemona del Friuli e Gorizia, “Università t’incontra”, le giornate dedicate alle opportunità di orientamento in occasione dell’apertura delle immatricolazioni (10 luglio). I futuri studenti, e le loro famiglie, potranno incontrare docenti e tutor che presenteranno i corsi di laurea e gli sbocchi professionali, l’organizzazione delle lezioni e i servizi a disposizione degli studenti. Non mancheranno i tour delle sedi, con visite ad aule, biblioteche, laboratori, spazi verdi e punti ristoro. Programma e iscrizione alla pagina web www.uniud.it/opendays Per maggiori informazioni è anche possibile telefonare allo 0432 556215 e scrivere all’indirizzo email [email protected].

Si parte da Pordenone, domani, mercoledì 10 luglio, dalle 9.30. L’appuntamento, negli spazi del polo di via Prasecco 3/a, prevede l’illustrazione dei servizi agli studenti e dei corsi di laurea attivi in città: Banca e Finanza, Infermieristica, Scienze e tecnologie multimediali e Ingegneria industriale per l’energia, novità dell’anno accademico 2024-2025. Saranno quindi presentate le modalità di immatricolazione e sarà possibile iscriversi subito con l’aiuto del personale dedicato.

A Udine due le occasioni organizzate al polo scientifico (via delle Scienze 206): domani, mercoledì 10 luglio, dalle 14.30, e giovedì 11 luglio, dalle 15. In programma visite guidate alle sedi e illustrazioni delle modalità di immatricolazione. Mercoledì pomeriggio sarà dedicato ai corsi di studi umanistici e del patrimonio culturale, di lingue, letterature comunicazione e formazione, di scienze economiche e giuridiche. Giovedì sarà la volta dei corsi di area medica, di ingegneria e architettura, delle scienze agroalimentari, ambientali e animali e delle scienze matematiche, informatiche e fisiche. In entrambe le giornate, tutti gli otto dipartimenti dell’Ateneo saranno presenti con stand informativi e, dalle 16.30, saranno presentate le modalità di immatricolazione. Affiancati dal personale dedicato, ci si potrà quindi immatricolare, iscrivere ai test e informarsi sulle agevolazioni del diritto allo studio gestito dall’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis).

Alla fine delle due giornate, ai neo immatricolati verrà consegnato un braccialetto del colore del dipartimento di appartenenza del corso di laurea prescelto. Questo permetterà di partecipare a un momento conviviale con i tutor dei corsi per festeggiare la prima giornata in università con aperitivo e dj set.

A Gemona del Friuli, “Università t’incontra” fa tappa giovedì 11 luglio, dalle 9.30, nella sede di piazzale Simonetti. Oltre alla visita della sede, saranno presentati il corso di laurea in Scienze motorie e il corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate. Naturalmente non mancherà l’illustrazione delle opportunità offerte dai servizi agli studenti. Saranno inoltre spiegate le modalità di immatricolazione con la possibilità di farlo sul posto, assistiti dal personale dell’Ateneo.

Martedì 16 luglio, a Gorizia, l’appuntamento è nel complesso di Santa Chiara (via Santa Chiara 1) dalle 9.30. In programma la visita della sede, la presentazione dei corsi di laurea attivi nel polo goriziano – Relazioni pubbliche, Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo(Dams) –e dei servizi agli studenti. Saranno inoltre spiegate le modalità di immatricolazione con la possibilità di farlo sul posto, sempre assistiti dal personale dell’Ateneo.