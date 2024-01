Udine, presentato il vademecum sull’utilizzo della musica nei locali

“Mettere in chiaro tutte le regole, gli obblighi, i divieti e i diritti delle attività economiche cittadine è un passo fondamentale per permettere che la città si esprima al meglio anche attraverso le sue iniziative imprenditoriali, nell’ottica di favorire uno sviluppo economico e attrattivo di cui tutti possono trarre beneficio”.

Questo il commento del Vicesindaco e Assessore a Turismo, Attività produttive e Commercio Alessandro Venanzi al termine dell’incontro tra Amministrazione comunale e i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti e categorie economiche che si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 12 gennaio.

L’incontro è stato l’occasione per presentare ai rappresentanti delle categorie il vademecum per l’utilizzo dell’allietamento musicale attraverso impianti di diffusione sonora e musica dal vivo in attività di somministrazione come bar, ristoranti e locali nella città di Udine.

“Oggi abbiamo voluto incontrare i rappresentanti delle categorie udinesi per mettere sul tavolo in maniera chiara gli spazi di manovra che le attività commerciali devono rispettare in materia di musica e spettacoli. L’amministrazione pubblica è una facilitatrice per chi opera sul territorio e contribuisce allo sviluppo economico della città”, ha aggiunto il Vicesindaco Venanzi. “Regole chiare per tutti permettono di delineare margini d’azione efficaci per garantire la migliore espressione delle attività, in piena collaborazione tra queste ultime e le istituzioni come il Comune, ma anche Prefettura, Questura e Polizia Locale che si occupano di garantire il rispetto degli obblighi”, queste le parole di Venanzi, che conclude ricordando come “nel periodo delle feste appena concluso abbiamo tutti avuto modo di vedere il grande potenziale che nasconde la nostra città in tema di attrattività dei flussi turistici. Il tavolo che abbiamo aperto con le categorie è perciò un’occasione per ragionare insieme in vista della stagione del turismo estivo, su cui stiamo già lavorando”.

Durante l’incontro sono stati precisati quali sono gli obblighi, i divieti e i diritti previsti dal regolamento comunale sulla diffusione di musica e sui pubblici spettacoli, nonché sugli allestimenti per l’attività musicale dal vivo. Sono stati chiariti gli orari vigenti (è vietata la diffusione sonora dopo la mezzanotte e fino alle 7 del mattino) e sono state elencate le procedure per effettuare la messa in regola degli impianti o, in alternativa, la loro verifica; sono stati infine definiti i procedimenti nei casi attinenti al pubblico spettacolo, e le variazioni alle procedure previste dal regolamento.

«Lo sforzo dell’amministrazione è apprezzabile – commenta Giovanni Pigani, referente dei pubblici esercizi per il mandamento di Udine di Confcommercio –, come è anche condivisibile l’operazione chiarezza avviata con questo vademecum. Importante che l’Assessore Venanzi abbia comunque rimandato a un prossimo incontro la verifica su alcune possibili ulteriori aperture sul fronte del regolamento. Da parte nostra, come sempre, la raccomandazione alla categoria a rispettare le norme».