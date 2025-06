Sono un’ottantina gli imprenditori che questa mattina hanno partecipato in Sala Ajace a ‘Udine retail’, momento di incontro tra mondo immobiliare, brand e franchising per dare nuova vita agli spazi sfitti e attrarre nuove attività economiche in città. Una data zero per testare il format, pensato dal Comune e dalle categorie economiche, in vista di un’edizione più strutturata in programma per il 13 ottobre.