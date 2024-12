Udine, un bilancio da 271 milioni per il 2025

Nel 2025, il Comune di Udine potrà contare su un Bilancio di 271 milioni di euro. Sono le previsioni finanziarie per il prossimo anno presentate ieri sera in consiglio comunale dal sindaco Alberto Felice De Toni. A fare la parte del leone saranno le politiche sociali, alle quali sono stati destinati 75 milioni di euro, oltre un quarto del totale. Spiccano poi nel documento finanziario le voci relative allo sviluppo sostenibile e all’istruzione, con oltre 22 milioni ciascuna.

Sul fronte degli investimenti, alle opere pubbliche sono destinati quasi 51 milioni di euro, il 19% del budget totale. La voce di spesa più consistente, 6,3 milioni di euro, è quella relativa ai primi due lotti del Progetto Pinqua, ovvero la riqualificazione dell’edilizia residenziale a San Domenico. Seguono i 4,6 milioni per l’ammodernamento e l’efficientamento del Mercato ortofrutticolo e i 4,3 milioni per la ristrutturazione della scuola primaria di via Dante. Consistenti anche i fondi destinati al nuovo centro per l’impiego e per il completamento dell’ex Caserma Osoppo, 2,8 milioni ciascuno.

Il bilancio, che sarà discusso il 19 dicembre, soddisfa la maggioranza. GUARDA IL VIDEO