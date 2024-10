Ueb4work, a Cividale 6 aziende per 30 posizioni aperte

Il Palagesteco di Cividale si prepara ad aprire le porte alla seconda edizione di Ueb4Work, manifestazione che attraverso i valori dello sport dà a chi cerca lavoro l’opportunità di mettersi in gioco e alle imprese con posizioni aperte l’occasione per farsi conoscere e dimostrare il proprio impegno per il territorio.

Ad andare a canestro questa volta non saranno le Aquile, ma i partecipanti all’evento, in programma sabato 19 aprile dalle 9 alle 15.

Saranno sei le aziende a caccia di candidati, tra figure tecniche e professionali, che potranno incontrare direttamente imprenditori e manager di Gesteco, Maddalena, MEP, Faber e, novità di questa seconda edizione, Zanutta e Pettarini. Realtà che rappresentano settori diversi e complementari e offrono la possibilità di candidarsi ad oltre 30 profili ricercati, spaziando da competenze tecniche, ambientali, di sostenibilità, informatiche, meccanico-elettroniche a ruoli produttivi.

Un progetto che parte dallo sport ed è un lavoro di squadra tra realtà diverse, che condividono valori e visioni.

La giornata, suddivisa in una parte di presentazione delle aziende e una fase di colloqui diretti, avrà inizio con gli interventi motivazionali del Presidente di United Eagles Basketball Davide Micalich e del Coach Stefano Pillastrini.

L’evento è aperto a tutti, ma gli organizzatori consigliano di registrarsi attraverso la piattaforma online EventBrite.