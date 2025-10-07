Ueb4work a Cividale: sport, imprese e opportunità lavorative

Sabato 11 ottobre, a partire dalle ore 9, al Palazzetto dello Sport di Cividale del Friuli, torna UEB4Work, l’evento che unisce sport, imprese e nuove opportunità lavorative.

Nato nel 2023 e giunto alla sua terza edizione UEB4Work si conferma come uno spazio di incontro tra aziende e persone interessate a esplorare nuove prospettive professionali. Questa edizione vede il coinvolgimento di otto realtà industriali del territorio, in un contesto ispirato ai valori dello sport e in particolare del basket: spirito di squadra, collaborazione e fiducia reciproca.

Alle aziende Gesteco, Maddalena, MEP, Faber, Zanutta e Pettarini, presenti nel 2024, si sono infatti aggiunte FEC Italia e Juliagraf, ampliando così le opportunità di incontro.

Novità di quest’anno è pure la presenza dei Servizi per il Lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia, che arricchisce l’iniziativa con strumenti e opportunità a sostegno di cittadini e imprese.

I valori dello sport applicabili al lavoro

L’evento si svolge volutamente in un contesto sportivo per sottolineare come i valori che emergono dal basket possano essere trasferiti anche nei contesti professionali. La giornata si aprirà con un intervento motivazionale a cura del coach UEB Stefano Pillastrini e del presidente UEB Davide Micalich, che condivideranno riflessioni ed esperienze sul valore del talento, della coesione e della crescita all’interno di un team.

L’intervento sarà arricchito dalla partecipazione dell’esperto di generazioni Simone Teso, che porterà a riflettere sul valore della varietà generazionale anche nel contesto lavorativo, vedendo le aziende come un luogo di crescita e arricchimento reciproco.

Le aziende si presentano

A seguire, rappresentanti delle otto aziende partecipanti avranno l’occasione di raccontare la propria visione e le aspettative rispetto a questa esperienza.

Dopo le presentazioni, i partecipanti potranno sostenere colloqui conoscitivi con le aziende coinvolte, che complessivamente sono alla ricerca di oltre 50 profili professionali.

Le figure ricercate

Le imprese partecipanti sono interessate a profili diversificati – diplomati, laureati, tecnici e operativi -da inserire in diverse aree:

Area tecnica, ambientale, informatica

Area produttiva (operai e tecnici, addetti alla produzione), meccanica-elettronica

Area amministrativa e commerciale

La Regione FVG presente con i servizi per il lavoro

I rappresentanti dei Servizi per il Lavoro della Regione FVG saranno a disposizione dei partecipanti per illustrare le opportunità legate a formazione, riqualificazione professionale, offerte di lavoro, tirocini, bandi e percorsi di accompagnamento personalizzati.

Programma della giornata

9:00 – 9:30 | Accreditamento & Welcome Coffee

9:30 – 10:00 | Persone, aziende, sport: crescere attraverso le generazioni

S. Pillastrini (Coach UEB), D. Micalich (Presidente UEB) e S. Teso (esperto di generazioni)

10:00 – 11:00 | Voci del territorio: presentazione delle aziende e dei Servizi per il Lavoro della Regione FVG

11:00 – 15:00 | Colloqui individuali

Sostenibilità sociale alla base dell’UEB4Work

L’UEB4Work rafforza il legame tra le diverse realtà del territorio, intrecciando sport e mondo produttivo a favore della comunità. Negli anni si è dimostrato un’occasione concreta per costruire connessioni e nuove possibilità di sviluppo condiviso. Una manifestazione che rappresenta un esempio concreto di sostenibilità sociale.

Come partecipare

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti, ma consigliamo la registrazione all’evento attraverso la piattaforma EventBrite.