Riapre l’ufficio postale di Cormons, chiude quello di Malborghetto

Venerdì 11 ottobre riaprirà il rinnovato ufficio postale di Cormons inserito nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Chiuderà, invece, sempre per ristrutturazione, quello di Malborghetto, in piazza Municipio.

A Cormons l’ufficio postale di via Costantino Cumano sarà a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

A Malborghetto, la continuità dei servizi sarà garantita da uno sportello dedicato a Camporosso. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato nell’ufficio postale di Camporosso in Valcanale, sito in via Val Canale n. 88/A a Camporosso in Valcanale, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.