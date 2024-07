Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Teor, sito in Via Roma, a Rivignano Teor, è chiuso per consentire lavori interni di adeguamento dei locali.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela di Teor potrà rivolgersi all’ufficio postale di Rivignano, in piazza IV Novembre, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.