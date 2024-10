Uil Fvg: cresce il ruolo dei patronati, ma diminuiscono le pensioni

“In Friuli Venezia Giulia nel 2023 è maggiore il numero di istanze presentate da parte dei Patronati (184mila) rispetto a quelle presentate direttamente dai cittadini all’INPS (144mila). L’aumento di richieste di assistenza (dal 52,2% del 2022 al 56% sul totale dell’anno scorso) riflette di fatto una ricerca di garanzie sulla correttezza della domanda inoltrata on line, e di una consulenza puntuale e professionale ottenuta tramite il Patronato”. Lo evidenzia la coordinatrice del Patronato ITAL UIL del Friuli Venezia Giulia, Giuseppina Di Prisco, analizzando i dati dell’INPS regionale.

Dati che svelano inoltre che “la legge del Bilancio 2023 ha fortemente limitato la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a condizione di possedere alcuni requisiti soggettivi e di percepire un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo, quindi più basso”, commenta la coordinatrice.

Nel 2023 in Friuli Venezia Giulia, continua Di Prisco, “si evidenziano infatti solo 405 domande accolte a fronte delle 666 nel 2021 e le 877 nel 2022. Anche ‘Quota 103’ ha limitato le uscite dal mondo del lavoro, in quanto anch’essa calcolata con sistema contributivo. Hanno presentato domanda di ‘Quota 103’ solo 118 donne e 536 uomini; con ‘Quota 100 nel 2021, le domande erano 1.107 per le donne e 1.658 per gli uomini”.

L’accesso all’Ape Sociale invece è una possibilità progressivamente più accessibile per le persone, conclude la coordinatrice dell’ITAL UIL: 412 le domande nel 2023, erano 300 e 372 rispettivamente nel ‘21 e ‘22.