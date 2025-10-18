UIL POSTE: Riportate lavorazioni interne postali Regione a Udine

Friuli-Venezia Giulia sarà gradualmente riportata a Udine, modificando di fatto il precedente, incomprensibile, accordo che prevedeva l’arretramento delle Lavorazioni Interne dal Friuli-Venezia Giulia al Veneto.“Questo risultato dimostra che la determinazione e la chiarezza delle nostre rivendicazioni pagano. Siamo riusciti a far capire all’azienda che la scelta è illogica perché avrebbe penalizzato gravemente il servizio e i lavoratori della nostra regione,” ha dichiarato Ugo Spadaro. ” Rivendichiamo a gran voce la contrattazione Regionale di secondo livello al fine di evitare situazioni peggiorative come questa. L’azienda, infatti, si limitò a fare una riunione meramente informativa, senza concedere una contrattazione regionale per discutere le ricadute sui territori”, prosegue Spadaro.”Le lavorazioni interne saranno riportate gradualmente a Udine C.O., anche in vista della prossima apertura prevista per il 2026 del nuovo Centro Operativo di Feletto Umberto. Il progetto da noi non condiviso a livello Regionale prevedeva lunghe percorrenze e trasferimenti di lavorazioni strategiche fuori regione, metteva seriamente a rischio la salute e la sicurezza dei colleghi, aumentando il livello di stress lavoro correlato, il rischio di infortuni e di incidenti stradali, oltre che ritardare notevolmente il lavoro di apertura e chiusura dei centri di recapito della nostra Regione. Le lavorazioni interne del Friuli-Venezia Giulia devono rimanere in Friuli-Venezia Giulia, garantendo sicurezza lavorativa, dignità e il pieno utilizzo delle capacità professionali dei colleghi,” conclude Spadaro.