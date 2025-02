Uil, un flop il concorso Arcs per gli infermieri

Per il segretario regionale della Uil Poteri Locali, Stefano Bressan, “il recente concorso regionale per infermieri in Friuli Venezia Giulia si è rivelato un fallimento”.

Alla prima prova – ha reso noto oggi Bressan – si sono presentati soltanto 367 candidati dei 570 che avevano presentato domanda. Il bando ARCS – ha ricordato – era uscito per 355 posti, un numero – a suo parere – drammaticamente insufficiente per colmare le carenze strutturali del sistema sanitario della regione, calcolando anche che una percentuale importante dei candidati è già dipendente a tempo determinato delle Aziende Sanitarie.

A fine 2024 – secondo Bressan – il fabbisogno di personale infermieristico era di circa 1.200 unità, senza considerare il turnover derivante da pensionamenti e dimissioni volontarie.

Per Bressan, uno dei principali problemi è la totale assenza di incentivi economici e di benefit per i nuovi assunti per cui sono necessari interventi immediati per incentivare il personale.