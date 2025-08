UilPoste Fvg denuncia la grave crisi degli uffici postali per l’emorragia di personale

Le filiali di Poste Italiane del Friuli-Venezia Giulia stanno vivendo una crisi lavorativa senza precedenti, come dimostrano i numeri record di pensionamenti, esodi volontari incentivati e dimissioni volontarie che hanno caratterizzato gli ultimi anni, che aumenteranno ancora di più entro fine anno, a fronte di un numero di assunzioni assolutamente insufficiente. A denunciare questa drammatica situazione è il Segretario Generale UilPoste Fvg, Ugo Spadaro, che sottolinea come le motivazioni di questo esodo siano molteplici e in gran parte legate alle difficili condizioni di lavoro, a problematiche strutturali che non trovano soluzione e ai salari bassi che non consentono di arrivare a fine mese.

“L’ambiente di lavoro in Poste Italiane è diventato insostenibile”, afferma Spadaro. “I dipendenti si trovano ad affrontare condizioni di lavoro difficili, in un’atmosfera tossica, alimentata anche da dinamiche interne legate a divisioni sindacali. I carichi di lavoro ormai insostenibili, e la carenza di personale, ai minimi storici, unita a pressioni commerciali sempre più forti, stanno esaurendo le energie dei lavoratori. Queste problematiche hanno portato a un preoccupante aumento delle dimissioni volontarie, che hanno impattato negativamente sulla gestione delle risorse umane presenti in servizio, le quali denunciano situazioni di stress lavoro-correlato.”

Il piano aziendale di Poste Italiane, mirato alla “flessibilità lavorativa” e alla “riduzione dei dipendenti”, è stato avallato da 4 o.o.s.s. che attraverso una contrattazione “lampo” fatta all’interno di una procedura di raffreddamento a seguito di un Conflitto di Lavoro, aperto e chiuso in 4 giorni, con loro firma hanno dato il via a riorganizzazioni peggiorative che vanno a modificare non solo le condizioni lavorative, ma anche la vita privata dei Lavoratori. Queste riorganizzazioni da noi non firmate, in FVG hanno portato alla razionalizzazione degli uffici postali, alla chiusura di 19 sale consulenza e alla drastica riduzione di 70 zone di recapito, con un aumento vertiginoso della produttività per singolo dipendente, all’accorpamento di diversi centri di recapito periferici nei Centri Logistici delle città, con conseguente aumento delle percorrenze e soprattutto il cambio unilaterale della sede di lavoro. A farne le spese sono stati i lavoratori, che si trovano a fronteggiare un carico di lavoro insostenibile, con salari da fame e un livello di stress in continuo aumento. Oltre al fatto che i cittadini ricevono un servizio universale postale non efficiente, a causa del forte risparmio sul personale messo in atto dall’azienda.

Nel frattempo, i Dirigenti di Poste Italiane stanno tentando di arginare il flusso in uscita dei consulenti finanziari laureati, con contratti in apprendistato, offrendo loro premi “ad personam” che oltre a migliorare la parte stipendiale, migliora anche la futura pensione, al fine di evitare che questi giovani professionisti, attratti da opportunità più remunerative nel settore bancario e assicurativo, lascino l’azienda. Tuttavia, secondo Spadaro, questo approccio risulta ingiusto nei confronti di chi, da anni, lavora con professionalità e dedizione senza alcun riconoscimento economico.

“La crisi è ormai evidente e non può più essere ignorata,” conclude Spadaro. “I lavoratori chiedono un cambiamento radicale: è necessario ripristinare un ambiente di lavoro sano e rispettoso delle persone che vi lavorano, valorizzare il merito e le competenze, e avviare una vera contrattazione per migliorare le condizioni di lavoro. Non possiamo più permettere che la dignità delle persone e del lavoro vengano messe in discussione. È il momento di ascoltare le voci dei lavoratori e ripensare radicalmente le politiche aziendali mirate solo ed esclusivamente al profitto.”