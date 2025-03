Uiltec Fvg: ok cassa integrazione per Rosa Plast di Spilimbergo

I lavoratori dello stabilimento Rosa Plast di Spilimbergo attendono risposte sul loro futuro. La Uiltec, sindacato più votato alle elezioni RSU del marzo 2023, ha richiesto più volte un confronto con l’azienda. L’azienda non ha presentato un piano industriale e utilizza frequentemente la cassa integrazione guadagni ordinaria. I lavoratori segnalano macchinari obsoleti e disorganizzazione del lavoro. Alcuni lavoratori interinali sono impiegati da oltre 15 anni senza stabilizzazione. L’azienda ha smesso di riconoscere un premio di produzione, attivo invece in altri stabilimenti del gruppo. La Uiltec chiede un confronto su: il futuro dello stabilimento e il piano industriale del gruppo, l’introduzione di un sistema di incentivazione, investimenti in sicurezza e aggiornamento dei macchinari, percorsi di crescita professionale, la regolarizzazione dei lavoratori in staff leasing. “Riteniamo inaccettabile che La Rosa Plast continui a eludere il confronto con la RSU e a ignorare le richieste di incontro”, dichiara la Uiltec.